Cumartesi bu akşam hangi diziler var? 14 Şubat Gönül Dağı saat kaçta başlıyor?

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesigünü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Gönül Dağı (20.00)

ATV: -

Kanal D: Güller ve Günahlar (20.00)

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Sevdiğim Sensin (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 ŞUBAT

14.50 Teşkilat

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı (yeni bölüm)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi