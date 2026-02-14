Cumartesi bu akşam hangi diziler var? 14 Şubat Gönül Dağı saat kaçta başlıyor?
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Gönül Dağı bu akşam var mı? Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 14 Şubat 2026 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? Cumartesi günü dizileri!
Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesigünü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Gönül Dağı (20.00)
ATV: -
Kanal D: Güller ve Günahlar (20.00)
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: Sevdiğim Sensin (20.00)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 ŞUBAT
14.50 Teşkilat
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (yeni bölüm)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi