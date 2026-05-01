CUMA NAMAZI ÖĞLEN NAMAZI YERİNE GEÇER Mİ?

Zeki Sayar Diyanet TV ekranlarında yaptığı açıklama ile “Cuma namazı öğlen namazı yerine geçer mi, Cuma namazı öğlen namazı nasıl kılınır?” konularına açıklık getirdi.

Sunucu:

Şafii mezhebindeki kardeşlerimiz cumayı kıldıktan sonra imam efendiyle beraber bir de öğle namazını kılıyorlar hocam. Bu konuyla alakalı cevabınız nedir? Yani bir farzı ikmal ettikten sonra öğlenin düşmesi mi gerekir acaba?

Zeki Sayar:

Şimdi burada Cuma namazının eda şartları ile ilgili birtakım içtihadi meseleler var. Yani bu mesela Şafiilerde cemaat meselesi vardır. İşte kırk kişi efendime söyleyeyim. Hanefilerde yine Şafiilerde de. Yani bir bölgede Cuma namazının sahih olabilmesi için birtakım şartlardan bahsedilir. Onlardan birisi de yani Cuma bütün cemaatin bir yerde toplanması. Bu mümkün değil. Veya o yörenin işte en yetkili kişisinin eda etmesi. Ya bugün şartlara baktığımızda Cenabı Hak kullarına güçlerinin yetmediği bir şeyi yüklemez. Lâ yukallifullahu nefsen illâ vüs'ahâ. Burada bütün insanları bir yere toplamanın veya işte iki camide toplamanın imkanı olmadığı gibi zaten Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirildiği imamlarımız da kıldırıyor. Cemaat meselesi de zaten işte Hanefilerde üç kişiyle imamla birlikte bu cemaat teşekkül ediyor. Bu bakımdan bazı alimler derler ki ya bir vakitte iki farz birleşmez. Her ne kadar böyle bir içtihat varsa da bu cumanın eda şartları yerine getirilmediğinden bir bölgede birkaç Cuma namazı kılınıyorsa ilk önce iftitah tekbirini hangi cami aldıysa onunki geçerli, diğerleri geçersiz gibi düşünülse de böyle ihtimali buna istinaden Cuma namazının arkasından ola ki bu ihtilaftan kurtulmak için son öğle namazı mahiyetinde zühre ahir namazı kılınmış. Hanefiler bunu münferiden kılarlar, kılanlar. Veya öğle namazının farzı sünneti gibi kılarlar. Şafiilerde cemaatle kılınır. Ben de o bölgelerde çalıştım, cemaatle kılınır. Ama artık gelinen şartlarda bu namazı kılan kardeşlerimiz niçin kılıyor dememek lazım. Ama kılmayanlara da ille böyle bir namaz kılacaksın demeye gerek yoktur.

Sunucu:

Hanefi mezhebindeki zühre ahir de aynısı değil mi?

Zeki Sayar:

Aynısı evet. Aynı içtihada dayanıyor. Yani aynı mesele.