Cuma günü hangi diziler var? 25 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Dizilerin yeni bölümü bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 25 Eylül 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!
Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 25 Eylül 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Taşacak Bu Deniz
ATV: Mercan Köşk
Kanal D: -
Show TV: Kızılcık Şerbeti
NOW TV: Halef
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 EYLÜL
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
23:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:55 Seksenler
03:15 Taşacak Bu Deniz