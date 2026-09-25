Cuma günü hangi diziler var? 25 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 25 Eylül 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: Mercan Köşk

Kanal D: -

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 EYLÜL

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

23:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

01:55 Seksenler

03:15 Taşacak Bu Deniz