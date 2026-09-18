Cuma günü hangi diziler var? 18 Eylül TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV Cuma yayın akışı!

Cuma akşamı hangi diziler var? Hafta sonuna girerken ekran başındaki izleyiciler, bu akşam televizyonda hangi dizilerin yer alacağını araştırıyor. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma günü TRT 1'de, ATV'de, Kanal D'de, Show TV'de ve Star TV'de saat 20.00 itibarıyla hangi dizilerin ekrana geleceği netleşti. TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de A.B.İ., Kanal D'de Haysiyet, Show TV'de yeni bölümüyle Kızılcık Şerbeti ve Star TV'de Sevdiğim Sensin izleyiciyle buluşuyor. NOW TV ekranlarında ise bu akşam dizi yerine sinema filmi yer alıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak diziler ve güncel TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı (20:00)

ATV: A.B.İ. (20:00)

Kanal D : Haysiyet (20:00)

Show TV: Kızılcık Şerbeti (20:00)

NOW TV: - (bu akşam dizi yok; saat 20:00'de "Üçlü Pürüz" adlı sinema filmi var)

Star TV: Sevdiğim Sensin (20:00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 EYLÜL 2026

15.00 Gönül Dağı (Tekrar)

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber (Canlı)

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23.40 Evlilik Güzeldir

KANAL D YAYIN AKIŞI 18 EYLÜL 2026

15.00 Gelinim Mutfakta (Yarışma)

16.45 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

19.00 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20.00 Haysiyet

23.15 Daha 17 (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI 18 EYLÜL 2026

15.00 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)

18.25 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Kızılcık Şerbeti (Sezon 5, Bölüm 139 – Yeni Bölüm)