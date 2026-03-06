Cuma bu akşam hangi diziler var? TRT 1 yayın akışı 6 Mart 2026, Taşacak Bu Deniz dizisi saat kaçta başlıyor?

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz (20.00)

ATV: -

Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)

Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)

NOW TV: Yeraltı (20.00)

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 MART 2026

15:30 Kur'an'ın Mesajı

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Ramazan Sevinci

19:20 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz (yeni bölüm)

00:15 Vefa Sultan