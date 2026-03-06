Haberler

Cuma bu akşam hangi diziler var? TRT 1 yayın akışı 6 Mart 2026, Taşacak Bu Deniz dizisi saat kaçta başlıyor?

Cuma bu akşam hangi diziler var? TRT 1 yayın akışı 6 Mart 2026, Taşacak Bu Deniz dizisi saat kaçta başlıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 6 Mart 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz (20.00)

ATV: -

Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)

Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)

NOW TV: Yeraltı (20.00)

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 MART 2026

15:30 Kur'an'ın Mesajı

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Ramazan Sevinci

19:20 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz (yeni bölüm)

00:15 Vefa Sultan

Onur BAYRAM
Haberler.com
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Savaştan korktu kaçtı' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

"Savaştan korktu kaçtı" denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?
Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok

Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer isme büyük şok
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini

Derbi hakkında o da tahminini yaptı
'Savaştan korktu kaçtı' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

"Savaştan korktu kaçtı" denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu! Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu