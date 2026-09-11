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Cuma akşamı hangi diziler var? 11 Eylül TV yayın akışı belli oldu

Cuma akşamı hangi diziler var? 11 Eylül TV yayın akışı belli oldu
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Cuma akşamı hangi diziler var, merak ediliyor. 11 Eylül 2026 Cuma günü TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve NOW TV yayın akışı belli oldu. Gönül Dağı, Aşk ve Taht, Kuralsız Sokaklar ve Sevdan Bir Ateş yeni bölümleriyle ekrana gelirken bazı kanallarda dizi kuşağı sinema ve tekrar bölümlere bırakıldı. Peki bu akşam hangi dizi saat kaçta başlıyor, hangi kanalda dizi yok? İşte tüm detaylar!

Cuma akşamı televizyon başında yerini alacak izleyiciler, bu akşam ekranlarda hangi dizilerin yer alacağını araştırıyor. 11 Eylül 2026 Cuma günü TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve NOW TV'nin akşam kuşağı yayın akışı netlik kazandı. TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de Aşk Ve Taht, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar ve Show TV'de Sevdan Bir Ateş saat 20.00'de yeni bölümleriyle ekrana gelirken, NOW TV ve Star TV'de bu akşam dizi kuşağı yerine sinema ve tekrar bölümleri yer alıyor. Peki hangi dizi saat kaçta başlayacak, hangi kanalda bu akşam dizi yok? İşte merak edilen Cuma günü TV yayın akışı, tüm detaylarıyla haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı (20.00)

ATV: Aşk ve Taht (20.00)

Kanal D : Kuralsız Sokaklar (20.00)

Show TV: Sevdan Bir Ateş (20.00)

NOW TV: -  

Star TV: - 

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 EYLÜL 2026

14.35 Alparslan: Büyük Selçuklu  

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Gönül Dağı

23.30 Evlilik Güzeldir

KANAL D YAYIN AKIŞI 11 EYLÜL 2026

14.00 Gelinim Mutfakta 

16.45 Haysiyet

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

22.15 Kuralsız Sokaklar

23.45 Haysiyet

SHOW TV YAYIN AKIŞI 11 EYLÜL 2026

15.00 Sevdan Bir Ateş

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)

23.00 Kızılcık Şerbeti

00.15 Dağ 2

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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