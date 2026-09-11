Cuma akşamı hangi diziler var? 11 Eylül TV yayın akışı belli oldu
Cuma akşamı hangi diziler var, merak ediliyor. 11 Eylül 2026 Cuma günü TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve NOW TV yayın akışı belli oldu. Gönül Dağı, Aşk ve Taht, Kuralsız Sokaklar ve Sevdan Bir Ateş yeni bölümleriyle ekrana gelirken bazı kanallarda dizi kuşağı sinema ve tekrar bölümlere bırakıldı. Peki bu akşam hangi dizi saat kaçta başlıyor, hangi kanalda dizi yok? İşte tüm detaylar!
Cuma akşamı televizyon başında yerini alacak izleyiciler, bu akşam ekranlarda hangi dizilerin yer alacağını araştırıyor. 11 Eylül 2026 Cuma günü TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve NOW TV'nin akşam kuşağı yayın akışı netlik kazandı. TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de Aşk Ve Taht, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar ve Show TV'de Sevdan Bir Ateş saat 20.00'de yeni bölümleriyle ekrana gelirken, NOW TV ve Star TV'de bu akşam dizi kuşağı yerine sinema ve tekrar bölümleri yer alıyor. Peki hangi dizi saat kaçta başlayacak, hangi kanalda bu akşam dizi yok? İşte merak edilen Cuma günü TV yayın akışı, tüm detaylarıyla haberimizde!
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı (20.00)
ATV: Aşk ve Taht (20.00)
Kanal D : Kuralsız Sokaklar (20.00)
Show TV: Sevdan Bir Ateş (20.00)
NOW TV: -
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 EYLÜL 2026
14.35 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Gönül Dağı
23.30 Evlilik Güzeldir
KANAL D YAYIN AKIŞI 11 EYLÜL 2026
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Haysiyet
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
22.15 Kuralsız Sokaklar
23.45 Haysiyet
SHOW TV YAYIN AKIŞI 11 EYLÜL 2026
15.00 Sevdan Bir Ateş
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)
23.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Dağ 2