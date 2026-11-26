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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında bu akşam Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekibin Avrupa arenasındaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, CSKA Sofya- Trabzonspor maçının nerede, hangi statta ve hangi ülkede oynanacağını araştırıyor. Peki, CSKA Sofya Trabzonspor maçı nerede, hangi statta, hangi ülkede oynanacak? Detaylar...

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CSKA Sofya ile Trabzonspor arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak. Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın ev sahipliğindeki mücadele, Sofya'daki futbolseverlerin önünde gerçekleştirilecek.

CSKA SOFYA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Trabzonspor'un CSKA Sofya ile karşılaşacağı mücadeleye Bulgarska Armiya Stadyumu ev sahipliği yapacak. Bulgaristan'ın başkentinde bulunan stat, CSKA Sofya'nın iç saha karşılaşmalarını oynadığı futbol sahası olarak biliniyor.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 4. haftasındaki CSKA Sofya-Trabzonspor karşılaşması, 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Bulgarska Armiya Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

CSKA SOFYA MAÇI HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?

CSKA Sofya-Trabzonspor maçı Bulgaristan'da oynanacak. Karşılaşmanın adresi, ülkenin başkenti Sofya'daki Bulgarska Armiya Stadyumu olacak. Böylece Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan deplasmanında sahaya çıkacak.