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CSKA Sofya Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü soruları bordo-mavili taraftarların gündeminde. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşamasının 4. haftasında 26 Kasım 2026 Perşembe günü CSKA Sofya'ya konuk olacak. Sofya'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, 26 Kasım 2026 Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle maç, Sofya'da yerel saatle 22.00'de başlamış olacak.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Sofya Trabzonspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşamasında oynadığı üç maçta 6 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 12 maçta 28 puanla ikinci sırada bulunuyor. CSKA Sofya, Konferans Ligi'ndeki son maçında Panathinaikos deplasmanından 2-1 yenilgiyle döndü.