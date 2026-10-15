Haberler

CSKA Sofya Monaco maçı hangi kanalda, CSKA Sofya Monaco maçı nerden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CSKA Sofya Monaco maçı hangi kanalda, CSKA Sofya Monaco maçı nerden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CSKA Sofya ile Monaco, UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanında karşı karşıya geliyor. Mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Sofya'da bulunan National Stadium Vasil Levski stadyumunda başlayacak.

Avrupa arenasındaki bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler mücadeleyi tabii Spor 5 kanalı üzerinden naklen takip edebilecekler. İki ekibin grup aşamalarındaki gidişatını belirleyecek maç dijital ortamda canlı yayınla seyredilebilecek.

CSKA SOFYA MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MAÇIN ADI: CSKA Sofya - Monaco

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

STADYUM: National Stadium Vasil Levski (Sofya)

YAYIN KANALI: tabii Spor 5

TABİİ SPOR 5 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Dijital Platform: tabii İnternet / Dijital Yayın

CSKA SOFYA MONACO MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

Zorlu karşılaşma tabii Spor 5 kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar tabii platformunun dijital yayın servisi üzerinden erişim sağlayabilirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Ekrem İmamoğlu’na 'kamu görevlilerine aleni hakaret'ten soruşturma

İmamoğlu hakkında yeni soruşturma! Gerekçe: Mahkemedeki sözleri
İstanbul'da sel suları Haliç'i kahverengiye çevirdi, değişim havadan görüntülendi

"Altın Boynuz" kahverengiye döndü! Değişim havadan görüntülendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

Yağışın en çok vurduğu mahalle kabusu yaşıyor: Çok kötü durumdayız
Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, İstanbul’u vuran sağanağı anlattı: Atalarımız 'Meryem Ana Fırtınası' dermiş

Tam da 14 Ekim'de! İstanbul'u vuran felaketin tarihteki adı buymuş
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
Kızını kaybeden Atilla Taş sessizliğini bozdu! Yürek yakan sözler

Ünlü şarkıcı ilk kez konuştu! Herkesin eleştirdiği isimleri savundu
Sakarya Sapanca'da bungalov azgın sulara kapılıp sürüklendi

Sapanca'da korku filmi gibi anlar! Sel bungalovu önüne katıp götürdü
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
İmamoğlu'ndan İBB davasında Kılıçdaroğlu hamlesi! Tanık olarak dinlenmesini istedi

Mahkemede Kılıçdaroğlu'nu işaret etti! İmamoğlu'ndan olay talep