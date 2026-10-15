CSKA Sofya Monaco maçı hangi kanalda, CSKA Sofya Monaco maçı nerden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CSKA Sofya ile Monaco, UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanında karşı karşıya geliyor. Mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Sofya'da bulunan National Stadium Vasil Levski stadyumunda başlayacak.
Avrupa arenasındaki bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler mücadeleyi tabii Spor 5 kanalı üzerinden naklen takip edebilecekler. İki ekibin grup aşamalarındaki gidişatını belirleyecek maç dijital ortamda canlı yayınla seyredilebilecek.
CSKA SOFYA MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
MAÇIN ADI: CSKA Sofya - Monaco
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 19:45
STADYUM: National Stadium Vasil Levski (Sofya)
YAYIN KANALI: tabii Spor 5
TABİİ SPOR 5 CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Dijital Platform: tabii İnternet / Dijital Yayın
CSKA SOFYA MONACO MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI
UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.
Zorlu karşılaşma tabii Spor 5 kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar tabii platformunun dijital yayın servisi üzerinden erişim sağlayabilirler.