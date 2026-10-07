Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Ç.Rizespor Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı?

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Fenerbahçe'nin milli takımlardan dönen oyuncularıyla Rize deplasmanında nasıl bir kadro kuracağı merak konusu oldu. Karşılaşma öncesinde taraftarlar, " Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncu var mı, teknik direktör hangi isimlere forma verecek, Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçının saati, yayın kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerine dair ayrıntılar haberimizde.

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de milli maç arasının ardından Fenerbahçe, ligin yeni haftasında zorlu Rize deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor- Fenerbahçe karşılaşması Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanalda yer alıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise maçı beIN'in dijital platformu TOD üzerinden izleyebilecek. Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Çaykur Rizespor, taraftarının desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında puan hedeflerken, Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek milli aranın ardından lige güçlü bir dönüş yapmayı amaçlıyor.

MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin sahaya hangi kadrolarla çıkacağı henüz netlik kazanmadı. Milli takımlardan dönen oyuncuların durumu ile olası sakatlık ve ceza durumları, teknik direktörlerin kadro tercihlerinde belirleyici olacak. İki takımın ilk 11'leri, maç öncesinde kulüpler tarafından açıklanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Organizasyon: Trendyol Süper Lig

Tarih: 10 Ekim 2026 Cumartesi

Saat: 19.00

Stadyum: Çaykur Didi Stadyumu, Rize

Yayın: beIN SPORTS 1 (Digiturk 77. kanal)

Muhtemel 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Vedat Muriç