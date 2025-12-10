Antalya'da yaşayan ünlü Türk oyuncu Coşkun Göğen, sağlık sorunları nedeniyle 3 gün önce hastaneye kaldırıldı. Peki, Coşkun Göğen neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen'in hastalığı ne? Detaylar haberimizde...

COŞKUN GÖĞEN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Kalp damar servisinde tedavi altına alınan Göğen, rahatsızlığıyla ilgili açıklamasında son film setinde üşütmesi sonucu zatürre başlangıcı yaşadığını ifade etti. Antalya ikliminde zatürreye uygun bir hava olmadığını belirten Göğen, çekimlerin zorlu geçtiğini ve Çanakkale'de film çekimi sırasında üşüttüğünü dile getirdi.

Hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisinin hızla başladığını vurgulayan sanatçı, kalp ameliyatına gerek olmadığını, ancak aorta ve bazı tedbirler çerçevesinde tedavisinin sürdüğünü söyledi. Göğen, "Şu an üç gündür tedavideyim ve çok olumlu gidiyor. Gayet iyi bir bakımdayım ve harika bir ortamda tedavi görüyorum" ifadelerini kullandı.

COŞKUN GÖĞEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastalığı ve tedavi süreciyle ilgili konuşan Coşkun Göğen, sağlık durumunun olumlu seyrettiğini belirtti. Son yıllarda eşini kaybetmesi ve yalnızlık gibi psikolojik zorlukların sağlık durumunu etkileyebileceğini ifade eden Göğen, bu süreçte 16-17 kilo verdiğini açıkladı. Yalnız yaşadığını belirten sanatçı, sosyal ilişkilerinin tedavisinde ve moralinde önemli rol oynadığını vurguladı.

'TECAVÜZCÜ COŞKUN' LAKAPLI OYUNCU COŞKUN GÖĞEN'İN HASTALIĞI NE?

Sinema dünyasında "Tecavüzcü Coşkun" lakabıyla tanınan 80 yaşındaki Coşkun Göğen, hastaneye kaldırılmasının nedenini açıkladı. Göğen, 9-10 ay önce en son çalıştığı film setinde üşüttüğünü ve bu durumun zatürre başlangıcına yol açtığını söyledi. Kalp damar servisinde tedavi gören sanatçının doktorları, aorta ve kalp sağlığı ile ilgili önlemler alacaklarını belirtti.

Hastalığının seyriyle ilgili olarak Göğen, sağlık durumunun olumlu olduğunu ve ciddi bir risk olmadığını dile getirdi. Bu süreçte yalnız kalmaması ve dostlarının desteği, tedavisini ve moralini olumlu etkiliyor.

COŞKUN GÖĞEN KAÇ YAŞINDA?

14 Haziran 1946 doğumlu olan Coşkun Göğen, 2025 yılı itibarıyla 79 yaşını geride bırakmış ve 80 yaşına yaklaşan bir sanatçıdır.

COŞKUN GÖĞEN NERELİ?

Coşkun Göğen, Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Eriklik köyünde doğmuştur. Aslen Makedonya kökenli olan sanatçının çocukluğu İstanbul Samatya'da geçmiştir.