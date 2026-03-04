Haberler

Çorum okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Çorum'da okul yok mu (ÇORUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Çorum'da okullar tatil mi sorusu 5 Mart Perşembe günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle "Çorum'da bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Çorum Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

5 Mart Perşembe Çorum okullar tatil mi, Çorum'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Çorum Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ÇORUM HAVA DURUMU
Çorum'da Parçalı Bulutlu ve Soğuk Bir Gün

ÇORUM – İç Anadolu ve Karadeniz geçiş kuşağındaki Çorum'da, 5 Mart Perşembe günü gökyüzü parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Şehirde günün en yüksek sıcaklığının 4°C olması beklenirken, gece saatlerinde dondurucu ayazın etkisiyle sıcaklık -6°C'ye kadar düşecek. Kar yağışı ihtimalinin gündüz saatlerinde %20 gibi düşük bir seviyede kalacağı tahmin edilirken, rüzgarın batıdan saatte 11 mph hızla esmesi bekleniyor. Nem oranının %66 seviyelerinde seyrettiği kentte, gün boyu güneş yer yer bulutların arasından yüzünü gösterecek ancak soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

ÇORUM OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Haberler.com
500

