Çorum okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Çorum'da okul yok mu (ÇORUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

26 Şubat Perşembe Çorum okullar tatil mi, Çorum'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Çorum Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ÇORUM HAVA DURUMU

Çorum'da Dondurucu Gece Soğuklarına Dikkat

Çorum genelinde haftanın ikinci yarısında parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, termometreler özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşmeye devam ediyor.

26 Şubat Perşembe: Az Bulutlu ve Soğuk

Perşembe günü Çorum'da sabah saatlerinde yer yer sis görülse de, günün ilerleyen saatlerinde parçalı güneşli bir hava bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 4°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -2°C

• Detay: Kuzeyden esecek rüzgarın hızı saatte 13 mph (yaklaşık 21 km) olacak. Kar yağışı ihtimali gün içinde %15 seviyelerinde kalarak oldukça düşük seyredecek.

27 Şubat Cuma: Bulutlanma Artıyor

Cuma günü şehir genelinde bulut yoğunluğunun artması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, rüzgar etkisini bir miktar sürdürecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 5°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -3°C

• Detay: Gökyüzü çok bulutlu olacak ancak önemli bir yağış beklenmiyor. Nem oranının yüksek olması nedeniyle soğuk hava akşam saatlerinde daha keskin hissedilebilir.

Bölge Sakinlerine Not: Gece ve sabahın erken saatlerinde meydana gelebilecek don ve buzlanma olaylarına karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların ve sürücülerin dikkatli olması önerilir.

ÇORUM OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.