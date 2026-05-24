Çorum FK teknik direktörü kim, Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Çorum FK’nın teknik direktörlük koltuğunda kimin bulunduğu ve Uğur Uçar’ın futbolculuk kariyerinde hangi takımlarda forma giydiği merak konusu oldu. “Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?” sorusu sıkça sorulurken, genç çalıştırıcının kariyer yolculuğu futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

UĞUR UÇAR KAÇ YAŞINDA?

Eski milli futbolcu ve teknik ekipte görev alan Uğur Uçar’ın yaşı ve kariyer geçmişi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Uzun yıllar Süper Lig’de forma giyen Uçar, futbolculuk kariyerinin ardından teknik kadrolarda görev almaya başlamış isimler arasında yer alıyor.

UĞUR UÇAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Uğur Uçar profesyonel futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladı ve A takıma yükselerek Süper Lig’de forma giydi. Kariyeri boyunca sırasıyla Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İstanbul Başakşehir), Ankaragücü ve Karabükspor gibi takımlarda görev yaptı. Tecrübeli isim, sağ bek mevkiinde gösterdiği performansla tanındı.

FUTBOLCULUKTAN TEKNİK GÖREVE GEÇİŞ

Aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından Uğur Uçar, teknik ekiplerde görev almaya başladı. Genç teknik adam, futbolculuk dönemindeki tecrübesini antrenörlük kariyerine taşıyarak çeşitli kulüplerde görev üstleniyor.