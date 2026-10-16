Çorum Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, Çorum Ç.Rizespor nereden CANLI izlenir?

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Çorum Ç. Rizespor nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı, karşılaşmanın yayın haklarına sahip beIN Sports'ta saklı. Haftanın ilk maçı olan mücadele, beIN Sports 1'in yanı sıra kuruluşun dijital platformu üzerinden de takip edilebilecek. Maçı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çorum FK - Çaykur Rizespor maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

ÇORUM Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in yayın haklarına sahip olan beIN Sports, haftanın açılış karşılaşmasını naklen ekranlara getirecek.

ÇORUM Ç.RİZESPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanal üzerinden ulaşabiliyor. beIN Sports kanalları ayrıca farklı uydu, kablo ve IPTV platformlarında da yer alıyor; kanal numaraları ise kullanılan platforma göre değişiklik gösteriyor. İnternetten takip etmek isteyenler, beIN Sports'un dijital yayın platformu TOD üzerinden maçı canlı izleyebilecek. Platform kanal numaraları zaman zaman değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

ÇORUM Ç.RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

ÇORUM Ç.RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçı olan Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor karşılaşması, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

ÇORUM Ç.RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadı'nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde haftaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

ÇORUM Ç.RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı atamalara göre Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor maçını hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

SÜPER LİG'DE 8. HAFTA PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Çorum'daki bu mücadeleyle başlayacak. Cumartesi günü Erzurumspor FK - Eyüpspor, Gençlerbirliği - Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor ve Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçları oynanacak. Pazar günü Kasımpaşa - Samsunspor, Kocaelispor - Göztepe ve İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında ise 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.