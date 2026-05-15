Çorum Bodrumspor finale kim çıktı, Bodrumspor finalde mi, Çorum FK finalde mi?

Bodrum FK ve Çorum FK cephesinde finale yükselen takımın kim olduğu büyük merak konusu haline geldi. “Bodrumspor finalde mi, Çorum FK finalde mi?” soruları sosyal medyada gündem olurken, karşılaşmaların sonucu futbolseverler tarafından yakından araştırılıyor.

ÇORUM FK - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK ile Bodrum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig Play-Off karşılaşmasının yayın bilgileri belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Çorum FK - Bodrum FK maçı 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20:00’de başlayacak. Kritik Play-Off mücadelesi, sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor.

ÇORUM FK - BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip Çorum FK, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkarken, Bodrum FK ise deplasmanda avantajlı bir sonuç arayacak.

TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, TRT Spor üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Kanal; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı platformlardan takip edilebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanabiliyor.

BEIN SPORTS 2 YAYIN DETAYLARI

Mücadele ayrıca beIN Sports 2 ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak. Digiturk 78 ve Kablo TV 233 üzerinden izlenebilen kanal, karşılaşmayı yüksek çözünürlükte futbolseverlere ulaştıracak.

PLAY-OFF HEYECANI ZİRVEDE

Çorum FK ve Bodrum FK arasında oynanacak bu kritik mücadele, Trendyol 1. Lig’de final yolunu belirleyecek. Her iki takım da sahaya finale yükselme hedefiyle çıkacak.

ÇORUM FK - BODRUMSPOR FİNALE KİM ÇIKTI?

Çorum FK ile Bodrum FK arasında oynanan kritik Play-Off mücadelesi sonrası gözler finale yükselen takıma çevrildi. Futbolseverlerin merakla takip ettiği karşılaşmada finale çıkan taraf henüz resmi olarak netleşmedi.