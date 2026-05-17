Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan ekiplerin müdahalesi sırasında yaşandı. Alınan ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sivil asayiş ekipleri, iş merkezi içerisinde gelişen silahlı bir kavga olayına müdahale etti. Ancak müdahale esnasında şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı ve iki polis memuru şehit oldu. Peki, Çorlu silahlı çatışmada şehit olan polislerin kimlikleri açıklandı mı? Çorlu silahlı saldırıda şehit olan polisler kim? Detaylar...

ÇORLU SİLAHLI ÇATIŞMADA ŞEHİT OLAN POLİSLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI MI?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada görev başındaki iki polis memurunun şehit olduğu olay sonrası kimlik bilgileri kamuoyu ile paylaşıldı. Resmî açıklamalarda, olayda şehit düşen polislerin Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç olduğu bildirildi.

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE İLK İHBAR SÜRECİ

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine güvenlik birimleri hızla harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, olayın kontrol altına alınması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma başlattı.

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, içeride bulunan şüpheli şahısla karşı karşıya geldi. Bu süreçte olayın büyümesi üzerine çevrede güvenlik önlemleri artırıldı ve bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

MÜDAHALE SIRASINDA YAŞANAN SİLAHLI ÇATIŞMA

Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekipleri, şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak şüphelinin bu çağrıya ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Yaşanan silahlı çatışmada iki polis memuru ağır şekilde yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Güvenlik güçleri, olayın kontrol altına alınması için operasyonu genişletti ve bölgeyi tamamen güvenlik çemberine aldı.

Şüpheli şahıs, teslim olması yönündeki çağrılara rağmen saldırılarını sürdürmesi üzerine polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

ŞEHİT POLİSLERİN KİMLİKLERİ VE GÖREV BİLGİLERİ

Olay sonrası yapılan resmî bilgilendirmede şehit olan polis memurlarının kimlikleri netleşti. Buna göre görev başında hayatını kaybeden polisler:

Erkan Tütüncüler

Emrah Koç

Her iki polis memurunun da Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı ve olay anında sahada aktif görev yürüttüğü belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları olay sonrası genişletilerek devam etti.

BÖLGEDE ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SÜREÇ

Silahlı çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık personeli sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, çevrede bulunan vatandaşların zarar görmemesi için alan tahliye edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yürüttü ve delil toplama süreci başlatıldı. Çatışmanın yaşandığı iş merkezi çevresinde güvenlik önlemleri uzun süre devam etti.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE RESMÎ AÇIKLAMALAR

Yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Güvenlik birimleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Resmî açıklamalarda, olayın ihbar üzerine başlayan bir müdahale sürecinde geliştiği ve şüpheli şahsın silahlı karşılık vermesiyle çatışmanın meydana geldiği ifade edildi. Soruşturma sürecinin çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.