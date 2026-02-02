Çorlu okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Çorlu'da okul yok mu (ÇORLU - KAR TATİLİ)?

"Çorlu okullar tatil mi?" sorusu 3 Şubat Salı günü için en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Çorlu'da beklenen hava durumu sonrası öğrenciler ve veliler, yarın okul olup olmayacağını öğrenmek için resmi kurumlardan gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor.

ÇORLU HAVA DURUMU

2 Şubat Pazartesi: Hava genel olarak bulutlu ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklıklar 9–11°C civarında, gece ise 2°C kadar düşebilir. Rüzgar kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.

3 Şubat Salı: Bulutlu bir gün bekleniyor, hafif yağış ihtimali devam ediyor. Gündüz sıcaklıklar 9–11°C civarında, gece sıcaklığı 2°C dolaylarında olacak.

4 Şubat Çarşamba: Hava kapalı ve bulutlu olacak, sıcaklıklar gündüz 10°C civarında, gece ise 1°C'ye kadar düşebilir. Yağış ihtimali orta seviyede.

5 Şubat Perşembe: Bulutlu ve ara sıra yağışlı bir gün olabilir. Gündüz sıcaklık yaklaşık 8°C, gece sıcaklığı 2°C civarında olacak.

6 Şubat Cuma: Hava bulutlu ve hafif yağışlı geçebilir. Gündüz sıcaklığı 9°C, gece sıcaklığı ise 2°C dolaylarında seyredecek.

Genel Durum: Haftanın başında soğuk ve yağışlı hava etkili olacak, ilerleyen günlerde bulutlu fakat daha ılıman bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 8–11°C, gece sıcaklıkları 1–2°C arasında değişecek.

ÇORLU OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.