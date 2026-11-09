Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden devlet başkanlarını, bakanları, diplomatları, akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirecek zirvenin düzenleneceği alan merak konusu oldu. Cop31'in Antalya'da nerede yapılacağı ve hangi otelde gerçekleştirileceği araştırılıyor. Peki, Cop31 Antalya nerede yapılacak? COP31 Antalya’da hangi otelde? Detaylar haberimizde.

COP31 ANTALYA NEREDE YAPILACAK?

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi, Antalya'da 1,1 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan özel etkinlik sahasında gerçekleştirilecek. Konferans kapsamında resmi müzakereler, üst düzey diplomatik görüşmeler ve çeşitli etkinlikler için Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki ayrı alan oluşturuldu.

527 bin 414 metrekarelik Mavi Bölge'de BM kapsamındaki resmi toplantılar, genel kurul oturumları, delegasyon görüşmeleri ve basın faaliyetleri yürütülecek. 582 bin 244 metrekarelik Yeşil Bölge ise kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, gençler ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

COP31 ANTALYA HANGİ OTELDE YAPILACAK?

Bu kaynakta otellerin hazırlıklarına ilişkin önemli bir ayrıntı var: Belek ve Lara bölgelerindeki otellerde doluluk oranları zirveye çıkarken birçok tesis COP31 nedeniyle sezonu uzattı. Ayrıca devlet başkanları, bakanlar ve milletvekilleri gibi üst düzey konukların ağırlanması bekleniyor.

COP31 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi, 9 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Kasım 2026'ya kadar devam edecek. Yaklaşık iki hafta sürecek konferansta ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar değerlendirilecek, küresel iklim politikalarına ilişkin müzakereler gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin başkanlık edeceği zirvede diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelinde iklim taahhütlerinin somut uygulamalara dönüştürülmesi hedefleniyor.