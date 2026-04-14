Türkiye genelinde etkisini sürdüren dondurucu soğuk hava dalgası, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yerini kısa süreli bir ısınma sürecine bırakıyor. Ülke genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda belirgin bir artış beklenirken, termometrelerin bazı bölgelerde 4 ila 8 derece arasında yükselmesi öngörülüyor. Peki, çöl sıcakları ne zaman gelecek? Çöl sıcakları kaç gün sürecek? Detaylar haberimizde.

ÇÖL SICAKLARI NE ZAMAN GELECEK?

Çöl sıcakları olarak tanımlanan hava olayları genellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu kaynaklı sıcak hava kütlelerinin Türkiye’ye ulaşmasıyla oluşur. Mevcut meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, Türkiye üzerinde uzun süreli veya kalıcı bir çöl sıcakları etkisi öngörülmemektedir.

Buna karşın hava sıcaklıklarında geçici bir artış süreci yaşanmaktadır. Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece arasında yükselmesi beklenmektedir. Bu artışla birlikte birçok şehirde bahar havasına yakın bir atmosfer oluşacak, gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkabilecektir.

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde de sıcaklıklar kısa süreli olarak yükselirken, bu durum genel hava sisteminin değişmesi anlamına gelmemektedir. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre bu ısınma dalgası, Cuma günü itibarıyla yerini yeniden soğuk ve yağışlı bir hava sistemine bırakacaktır.

Bu nedenle Türkiye genelinde gözlenen sıcaklık artışı, çöl sıcakları olarak tanımlanabilecek kalıcı bir meteorolojik olay değil, geçici bir hava değişimi olarak değerlendirilmektedir.

ÇÖL SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Türkiye’de beklenen sıcaklık artışı, uzun süreli bir ısınma dönemine işaret etmemektedir. Meteorolojik analizlere göre bu süreç oldukça kısa süreli olacak ve birkaç gün içinde etkisini kaybedecektir.

Mevcut değerlendirmeler doğrultusunda sıcaklık artışının yaklaşık 2 ila 3 gün boyunca etkili olması beklenmektedir. Bu süreçte özellikle iç ve batı bölgelerde daha ılıman ve bahar benzeri bir hava hissedilecek, gündüz sıcaklıklarında belirgin bir yükseliş yaşanacaktır.

Ancak bu geçici ısınma döneminin ardından Cuma günü itibarıyla yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye’yi yeniden etkisi altına alacaktır. Bu sistemle birlikte hava sıcaklıklarının tekrar düşmesi, sağanak yağışların artması ve yer yer gök gürültülü yağışların etkili olması beklenmektedir.

CUMA GÜNÜ YENİ HAVA SİSTEMİ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde etkisini kaybeden soğuk hava dalgasının ardından kısa süreli bir ısınma yaşanacak ancak bu durum uzun sürmeyecektir. Cuma günü itibarıyla yurda yeni bir soğuk hava sisteminin giriş yapması beklenmektedir.

Bu yeni sistemle birlikte birçok bölgede kuvvetli yağışların görülmesi, sıcaklıkların yeniden düşmesi ve özellikle iç ve doğu kesimlerde kışa yakın hava koşullarının etkili olması öngörülmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve sis olaylarının devam etmesi de beklenen gelişmeler arasında yer almaktadır.