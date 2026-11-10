Çoklu Top Sistemi nedir, Çoklu Top Sistemi nasıl uygulanır?

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TFF, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de "Çoklu Top Sistemi" uygulanacağını duyurdu. Oyunun temposunu artırmak ve zaman kaybını önlemek amacıyla getirilen yeni sistem, Süper Lig'de 12. haftadan, 1. Lig'de ise 15. haftadan itibaren geçerli olacak. Yeni uygulamada top toplayıcılar topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarındaki istasyonlara bırakacak. İşte Çoklu Top Sistemi'ne ilişkin merak edilenler.

ÇOKLU TOP SİSTEMİ NEDİR?

Çoklu Top Sistemi, maç sırasında top oyun alanının dışına çıktığında oyunun hızla yeniden başlamasını sağlamak amacıyla saha kenarına belirli aralıklarla yedek topların yerleştirildiği bir uygulama. Bu sistemde top dışarı çıktığında, futbolcular en yakın istasyondaki topu alarak oyunu hızlı bir şekilde yeniden başlatabiliyor. Sistem, UEFA müsabakalarında ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uzun süredir kullanılıyor.

ÇOKLU TOP SİSTEMİ NASIL UYGULANIR?

Çoklu Top Sistemi'nde saha kenarında belirlenmiş alanlara top istasyonları yerleştiriliyor. Top toplayıcılar, oyun alanı dışına çıkan topları toplayarak bu istasyonlara bırakıyor. Top toplayıcıların topu doğrudan futbolculara vermesi yasaklanıyor. Futbolcular ise oyunu yeniden başlatmak için istasyonlardaki topları kendileri alıyor. Böylece top toplayıcıların topu geciktirerek ya da hızlandırarak maçın akışına etki etmesinin önüne geçiliyor.

ÇOKLU TOP SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çoklu Top Sistemi, Trendyol Süper Lig'de 12. haftadan itibaren uygulanmaya başlayacak. Milli maç arasının ardından oynanacak 12. hafta karşılaşmalarıyla birlikte yeni sistem devreye girecek. Trendyol 1. Lig'de ise sistem 15. haftadan itibaren geçerli olacak.

ÇOKLU TOP SİSTEMİ NEDEN GETİRİLDİ?

TFF, Çoklu Top Sistemi'ni oyunun temposunu artırmak ve zaman kaybını önlemek amacıyla hayata geçirdi. Özellikle skoru koruyan takımların top toplayıcılar aracılığıyla zaman kazanmaya çalışması, Türk futbolunda sık sık tartışma konusu oluyordu. Yeni sistemle birlikte topun oyuna daha hızlı dönmesi ve maçlarda efektif oyun süresinin artması hedefleniyor.

TFF'DEN ÇOKLU TOP SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, Çoklu Top Sistemi'ne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'in 12. Haftası, Trendyol 1. Lig'in ise 15. Haftasından itibaren oynanacak olan tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlayacaktır. UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacaklar."

ÇOKLU TOP SİSTEMİ HANGİ LİGLERDE UYGULANIYOR?

Çoklu Top Sistemi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi gibi UEFA organizasyonlarında uygulanıyor. Sistem, Avrupa'nın önde gelen liglerinde de kullanılıyor. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig de 2026-2027 sezonunun ilerleyen haftalarından itibaren bu ligler arasına katılacak.