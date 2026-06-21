Çok Film Hareketler Bunlar filmi , nerede çekildi, ne zaman çekildi? Çok Film Hareketler Bunlar filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk komedi sinemasının sevilen yapımlarından Çok Filim Hareketler Bunlar, BKM Mutfak ekibinin sahne skeçlerinden uyarlanarak sinemaya taşınmıştır. Film, 2010 yılında vizyona girmiş ve o dönem geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Çekimlerin büyük bölümü ise Türkiye’de, İstanbul merkezli çeşitli plato ve mekânlarda gerçekleştirilmiştir.

ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR KONUSU NE?

Çok Filim Hareketler Bunlar, günlük hayatın içinden alınan kısa skeç hikâyeleriyle kurgulanan bir komedi filmidir. Farklı karakterler ve olay örgüleri üzerinden ilerleyen yapım, toplumun çeşitli kesimlerinden mizahi kesitler sunar. Film, sahne performanslarının sinema formatına uyarlanmış hali olarak dikkat çeker.

ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda BKM Mutfak ekibinin sevilen isimleri yer almaktadır. Kadroda başta ÇGHB ekibinden tanınan oyuncular olmak üzere birçok genç yetenek bulunmaktadır. Skeç formatı sayesinde farklı bölümlerde farklı oyuncular ön plana çıkarak filme dinamik bir yapı kazandırmıştır.