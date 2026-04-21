Coğrafi ofsayt ne demek, coğrafi olarak ofsaytta kalınır mı?

Futbolseverlerin dikkatini çeken “coğrafi ofsayt” ifadesi, klasik ofsayt kuralından farklı olarak daha çok esprili ve eleştirel bir dilde kullanılıyor. FIFA kurallarında böyle bir tanım bulunmasa da, taraftarlar ve yorumcular bu kavramı takımların veya ülkelerin konumunu eleştirmek için kullanabiliyor. Coğrafi ofsayt ne demek, gerçekten sahada karşılığı var mı?

COĞRAFİ OFSAYT NEDİR?

Futbol dünyasında son dönemde dikkat çeken “coğrafi ofsayt” ifadesi, klasik ofsayt kuralının daha vurgulu ve betimleyici bir şekilde anlatılması için kullanılan bir söylemdir. Bu kavram, bir futbolcunun sahada fiziki olarak rakip savunma hattına göre ofsayt çizgisinin gerisinde değil, ilerisinde konumlanmasını ifade eder. Yani oyuncu, pas anında rakipten daha ileri bir noktadaysa “coğrafi olarak ofsaytta” şeklinde tanımlanır.

“Coğrafi ofsayt” resmi futbol terminolojisinde yer alan bir kavram değildir. Uluslararası kurallar çerçevesinde ofsayt, tamamen oyuncunun pozisyonuna ve pas anındaki konumuna göre değerlendirilir. Ancak bu ifade, pozisyonun netliğini abartılı ve daha çarpıcı bir dille anlatmak isteyen yorumcular tarafından tercih edilir.

NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDU?

Sosyal medya ve spor programlarında kullanılan dikkat çekici ifadeler, futbol dilinin evrilmesine neden oluyor. “Coğrafi ofsayt” da bu akımın bir parçası olarak öne çıkıyor. Taraftarlar ve yorumcular, özellikle tartışmalı pozisyonlarda bu ifadeyi kullanarak hem durumu netleştirmeyi hem de daha etkili bir anlatım kurmayı amaçlıyor.

Özetle coğrafi ofsayt, bir futbolcunun sahadaki fiziksel konumunun ofsayt çizgisinin ilerisinde olduğunu vurgulayan mecazi bir anlatımdır. Resmi bir kural olmasa da, futbol dilinde giderek daha fazla yer bulan bu ifade, özellikle net ofsayt pozisyonlarını anlatmak için kullanılır.