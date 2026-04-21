Coğrafi ofsayt ne demek, coğrafi olarak ofsaytta kalınır mı?

“Coğrafi ofsayt ne demek?” sorusu son dönemde sosyal medyada ve futbol tartışmalarında sıkça gündeme geliyor. Özellikle Süper Lig ve Avrupa maçları sonrası yapılan yorumlarda geçen bu ifade, aslında teknik bir futbol terimi olmaktan çok mecazi bir anlatımı temsil ediyor. Peki coğrafi olarak ofsaytta kalınır mı, bu kavram gerçekten futbol kurallarıyla ilgili mi?

Futbolseverlerin dikkatini çeken “coğrafi ofsayt” ifadesi, klasik ofsayt kuralından farklı olarak daha çok esprili ve eleştirel bir dilde kullanılıyor. FIFA kurallarında böyle bir tanım bulunmasa da, taraftarlar ve yorumcular bu kavramı takımların veya ülkelerin konumunu eleştirmek için kullanabiliyor. Coğrafi ofsayt ne demek, gerçekten sahada karşılığı var mı?

COĞRAFİ OFSAYT NEDİR?

Futbol dünyasında son dönemde dikkat çeken “coğrafi ofsayt” ifadesi, klasik ofsayt kuralının daha vurgulu ve betimleyici bir şekilde anlatılması için kullanılan bir söylemdir. Bu kavram, bir futbolcunun sahada fiziki olarak rakip savunma hattına göre ofsayt çizgisinin gerisinde değil, ilerisinde konumlanmasını ifade eder. Yani oyuncu, pas anında rakipten daha ileri bir noktadaysa “coğrafi olarak ofsaytta” şeklinde tanımlanır.

“Coğrafi ofsayt” resmi futbol terminolojisinde yer alan bir kavram değildir. Uluslararası kurallar çerçevesinde ofsayt, tamamen oyuncunun pozisyonuna ve pas anındaki konumuna göre değerlendirilir. Ancak bu ifade, pozisyonun netliğini abartılı ve daha çarpıcı bir dille anlatmak isteyen yorumcular tarafından tercih edilir.

NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDU?

Sosyal medya ve spor programlarında kullanılan dikkat çekici ifadeler, futbol dilinin evrilmesine neden oluyor. “Coğrafi ofsayt” da bu akımın bir parçası olarak öne çıkıyor. Taraftarlar ve yorumcular, özellikle tartışmalı pozisyonlarda bu ifadeyi kullanarak hem durumu netleştirmeyi hem de daha etkili bir anlatım kurmayı amaçlıyor.

Özetle coğrafi ofsayt, bir futbolcunun sahadaki fiziksel konumunun ofsayt çizgisinin ilerisinde olduğunu vurgulayan mecazi bir anlatımdır. Resmi bir kural olmasa da, futbol dilinde giderek daha fazla yer bulan bu ifade, özellikle net ofsayt pozisyonlarını anlatmak için kullanılır.

Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

Maraş saldırganının öğretmen annesi de tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

Gözaltındaki eski vali hakkında mahkeme kararını verdi
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Haberler.com
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı

17 yaşındaki Fatma'nın ölümünün ardından en yakınları çıktı
Galatasaray'a 700 milyon dolarlık devasa gelir

Süper Lig devine 700 milyon dolarlık devasa gelir
Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi

3 ülke hava sahasını kapattı, devlet başkanının ziyareti iptal oldu
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu

Okul saldırılarıyla ilgili Meclis'ten ilk somut adım
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı

17 yaşındaki Fatma'nın ölümünün ardından en yakınları çıktı
Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim

''Daha iyi yaparım diyenler gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim''
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Katilin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu yüzüne kapatmış