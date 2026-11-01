Cláudio Winck kimdir? Cláudio Winck kaç yaşında, Kasımpaşa'ya nereden geldi?

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Kasımpaşa'nın sağ beki Cláudio Winck, pazar akşamı Beşiktaş karşısında takımının ilk golünü attı. Süper Lig'in 10. haftasındaki maçta skor 0-2'yken kafayla ağları sallayan Brezilyalı oyuncu, Kasımpaşa'yı oyuna geri soktu ve ev sahibi ekip maçı sonunda 2-2 eşitlikle bitirerek bir puanı aldı.

Winck üç sezondur İstanbul'da. Internacional'in altyapısından yetişti, Portekiz'de Marítimo'da üç yıl oynadı ve 2023 yazında Kasımpaşa'ya imza attı.

CLÁUDIO WİNCK BEŞİKTAŞ MAÇINDA GOL ATTI MI?

Cláudio Winck, Beşiktaş maçında 60. dakikada Hajradinovic'in ortasını arka direkte kafayla ağlara gönderdi ve skoru 1-2'ye getirdi. Maça ilk 11'de, sağ bekte başlamıştı.

Beşiktaş 28. dakikada Trossard'ın golüyle öne geçmiş, ikinci yarının daha ikinci dakikasında Vlahovic farkı ikiye çıkarmıştı. Winck'in golünden sonra eşitlik 87. dakikada geldi: Kerem Demirbay'ın ortasını Marcus Rafferty kafayla gole çevirdi.

Bu sonuçla Beşiktaş 19 puanda kaldı, Kasımpaşa ise puanını 17'ye çıkardı ve 11. haftada Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

CLÁUDIO WİNCK KİMDİR?

Cláudio Winck, tam adıyla Cláudio Winck Neto, Kasımpaşa'da sağ bek oynayan Brezilyalı futbolcu. Futbola Grêmio'nun altyapısında başladı, 2010'da aynı şehrin öbür büyük kulübü Internacional'e geçti ve A takıma orada yükseldi.

Ocak 2026'da Kasımpaşa'nın Belek kampında İHA'ya konuşan Winck, kendini hücuma katkı veren, kariyeri boyunca gol ve asistle takımına destek olmuş bir oyuncu olarak tarif etti. Aynı röportajda Türk mutfağını, en çok da et yemeklerini sevdiğini söyledi. Birkaç Türkçe kelime de biliyor.

CLÁUDIO WİNCK KAÇ YAŞINDA?

Cláudio Winck 32 yaşında. 15 Nisan 1994'te Brezilya'da doğdu.

CLÁUDIO WİNCK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Cláudio Winck profesyonel kariyerine Internacional'de başladı ve 2012-2018 arasında kulüpte 62 maçta 9 gol attı. Bu yıllarda İtalya'da Verona'ya kiralandı ama orada lig maçına çıkmadı, ardından 2016'da Chapecoense, 2018'de de Sport formasını kiralık olarak giydi.

2019'da Vasco da Gama'ya geçti ve o yıl Taça Guanabara'yı kazanan kadroda yer aldı. 2020'de Portekiz'e giden Winck, Marítimo'da üç sezonda 95 maçta 11 gol attı; takımın küme düştüğü 2022-2023 sezonunda da 34 maça çıkıp 6 gol ve 3 asist kaydetti.

Kasımpaşa, sözleşmesi biten oyuncuyu 19 Temmuz 2023'te kadrosuna kattı. İmza, sağlık kontrolünün ardından kulübün antrenman tesislerinde atıldı. Winck 2024-2025 sezonunu 3 gol ve 10 asistle tamamladı.

CLÁUDIO WİNCK BREZİLYA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Cláudio Winck, Brezilya'nın genç milli takımlarında oynadı: 2011'de U17 takımında 6 maçta 2 gol attı, 2014'te U21, 2015'te U23 takımında forma giydi.

CLÁUDIO WİNCK'İ BEŞİKTAŞ İSTEDİ Mİ?

Cláudio Winck'in adı Mayıs 2025'te Beşiktaş'la anıldı. Fotomaç, siyah-beyazlı kulübün sağ bek için Winck'i listesine aldığını ve Kasımpaşa'ya oyuncunun durumunu sorduğunu yazdı. Transfer olmadı. Winck Kasımpaşa'da kaldı ve pazar akşamı golünü Beşiktaş'a attı.