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Club Brugge Liverpool maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı tabii Spor 3. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki Club Brugge Liverpool maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Brugge'deki Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak ve tabii Spor 3 üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla internetten de takip edilebilecek.

CLUB BRUGGE LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge Liverpool maçı tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

CLUB BRUGGE LİVERPOOL MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten canlı olarak izlenebilecek. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları tabii Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL.

CLUB BRUGGE LİVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Club Brugge Liverpool maçı şifresiz değil. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları, tabii platformunda Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. Bu nedenle maçı izlemek için tabii Premium aboneliği gerekiyor. Platformda tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor.

CLUB BRUGGE LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Club Brugge Liverpool maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında yapılacak.

CLUB BRUGGE LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Club Brugge Liverpool maçı, Brugge'deki Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak.