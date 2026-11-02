Clement Turpin kimdir? Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi kaç yaşında?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba akşamı Liverpool'u ağırlıyor. UEFA maçın düdüğünü Fransız hakem Clement Turpin'e verdi. Turpin, Liverpool'un 2022'de Real Madrid'e kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalini de yönetmişti.

Liverpool'u İstanbul'da da tanıyor: 30 Eylül 2025'te Galatasaray'ın İngiliz ekibini 1-0 yendiği maçta da düdük ondaydı.

CLEMENT TURPIN HANGİ MAÇI YÖNETECEK?

Clement Turpin, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Liverpool maçını yönetecek. Yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak, dördüncü hakem Jeremy Stinat. Ekibin tamamı Fransız.

CLEMENT TURPIN KİMDİR?

Clement Turpin, Fransız futbol hakemi. 2005'te hakemliğe başladı, 2008'de Ligue 1'de maç yönetmeye başladı. 2010'da FIFA kokartını aldığında Fransa'nın en genç uluslararası hakemiydi. 2012'den bu yana UEFA'nın elit hakem grubunda yer alıyor.

Fransa Futbol Federasyonu onu 2016'da yılın en iyi Fransız hakemi seçti. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) ise 2025'in dünyadaki en iyi erkek hakemi olarak Turpin'i gösterdi; 65 puan topladı, François Letexier ile Szymon Marciniak 55'te kaldı.

CLEMENT TURPIN KAÇ YAŞINDA?

Clement Turpin 44 yaşında. 16 Mayıs 1982'de doğdu.

CLEMENT TURPIN NERELİ?

Clement Turpin, Fransa'nın Rhône bölgesindeki Oullins'te doğdu. Oullins, Lyon'a komşu küçük bir kent.

CLEMENT TURPIN HANGİ FİNALLERİ YÖNETTİ?

Clement Turpin, 2021'de Villarreal ile Manchester United arasındaki UEFA Avrupa Ligi finalini yönetti; kupayı penaltılarla Villarreal aldı. Bir yıl sonra Paris'teki Liverpool-Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi oldu ve Real Madrid 1-0 kazandı. 2018'de Kiev'de yine bu iki takım arasında oynanan finalde dördüncü hakemdi; o maçı da Real Madrid 3-1 almıştı.

Büyük turnuvalarda da görev aldı. 2016 Rio Olimpiyatları'nın erkekler futbol turnuvasında, ülkesinde oynanan EURO 2016'da, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda, EURO 2020'de ve Almanya'daki EURO 2024'te maç yönetti.

CLEMENT TURPIN TÜRK TAKIMLARININ HANGİ MAÇLARINI YÖNETTİ?

Clement Turpin, Avrupa kupalarında Türk takımlarının beş maçında düdük çaldı. İlki 12 Aralık 2013'te Lazio ile Trabzonspor arasında oynanan ve 0-0 biten maçtı. Fenerbahçe'nin 10 Mart 2016'da Braga'yı 1-0 yendiği maç, Başakşehir'in 16 Ağustos 2017'de Sevilla'ya 2-1 yenildiği maç ve Fenerbahçe'nin 24 Ekim 2024'te Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maç da onundu.

Sonuncusu Galatasaray'ın 30 Eylül 2025'te Liverpool'u 1-0 yendiği karşılaşmaydı. Çarşamba akşamı Fenerbahçe'nin bir maçını üçüncü kez yönetecek.