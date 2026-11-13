Claude çöktü mü? SON DAKİKA! Claude neden açılmıyor, sorun mu var?

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Yapay zekâ sohbet platformu Claude'a erişmek isteyen kullanıcılar, 13 Kasım 2026 tarihinde karşılaştıkları sorunlar nedeniyle platformun çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Downdetector üzerinden yapılan hata bildirimlerinde yaşanan hareketlilik ve kullanıcıların hesaplarına ilişkin karşılaştıkları uyarılar, Claude'da erişim sorunu yaşandığı yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Peki, Claude çöktü mü, neden açılmıyor ve sorun ne zaman düzelecek? Detaylar...

CLAUDE ÇÖKTÜ MÜ, ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Kullanıcı bildirimlerine göre Claude platformunda 13 Kasım'da erişim ve kullanım sorunları yaşandığı belirtiliyor. Downdetector verilerinde gün içerisinde hata bildirimlerinde farklı zamanlarda yükselişler görülürken, kullanıcılar sohbet ekranına ulaşamadıklarını ve hesaplarına giriş yaparken sorun yaşadıklarını ifade ediyor.

Öte yandan bazı kullanıcıların yeniden hesap açmaları gerektiğine ilişkin uyarılarla karşılaştığı da bildiriliyor. Ancak bu durumun genel bir sistem arızasından mı, hesap güvenliği kontrollerinden mi yoksa farklı bir teknik sorundan mı kaynaklandığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

CLAUDE NEDEN AÇILMIYOR?

Claude'da yaşanan erişim probleminin nedeni konusunda Anthropic tarafından yapılan resmi açıklamada, kullanıcıların kimlik doğrulama işlemlerinde sorun yaşadığı belirtildi.

Anthropic'in 13 Kasım tarihli sistem durumu açıklamasına göre Claude.ai, Claude Code ve platform.claude.com hizmetlerinde hata artışı yaşanıyor. Şirket, sorunu araştırdığını ve gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapacağını duyurdu.

CLAUDE ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Claude'da yaşanan erişim sorununun ne zaman giderileceğine ilişkin henüz kesin bir tarih veya saat açıklanmadı. Anthropic, 13 Kasım'da kimlik doğrulama problemlerini araştırdığını bildirdi.

Şirketin resmi sistem durumu sayfasında Claude.ai için büyük kesinti, Claude Code ve Claude Console için kısmi kesinti bilgisi yer alırken Claude API'nin çalışır durumda olduğu belirtildi.

CLAUDE'DA YAŞANAN ERİŞİM SORUNLARI NELER?

Kullanıcıların bildirdiği ve platformun farklı hizmetlerinde görülebilen sorunlar şöyle sıralanıyor:

Sohbetlerin yüklenmemesi

Yeni konuşma başlatılamaması

Hesaptan otomatik olarak çıkış yapılması

Yeniden oturum açarken doğrulama sorunları yaşanması

Claude Code bağlantısında aksaklıklar

API ve platform hizmetlerinde erişim problemleri