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Claude çöktü mü, Claude AI problem mi var 29 Eylül Salı?

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Claude çöktü mü, Claude AI problem mi var 29 Eylül Salı?
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29 Eylül Salı günü kullanıcılar, yapay zekâ araçları arasında yer alan Claude’a erişimde sorun yaşandığını bildiriyor. Özellikle “Clauede çöktü mü?” ve “Claude AI çalışmıyor mu?” şeklindeki aramalar artarken, sistemde genel bir kesinti veya performans problemi olup olmadığı merak konusu oldu. Kullanıcı raporlarına göre, Anthropic tarafından geliştirilen Claude yapay zekâ modeline erişimde zaman zaman yavaşlama ve hata bildirimleri yaşanabiliyor.

Claude AI’da 29 Eylül Salı günü yaşanan olası erişim problemleri, sosyal medyada ve arama motorlarında gündem oldu. “Claude çöktü mü, neden açılmıyor?” soruları hızla yükselirken, kullanıcılar hizmetin durumunu araştırmaya başladı. Yapay zekâ tabanlı sohbet sistemi Claude AI tarafında yaşanan bu tür kesintiler, genellikle yoğun trafik veya teknik bakım süreçlerinden kaynaklanabiliyor ve kısa süreli erişim sorunlarına yol açabiliyor.

CLAUDE NEDİR?

Claude, Anthropic tarafından geliştirilen gelişmiş bir yapay zekâ sohbet asistanıdır. Kullanıcılarla doğal dil üzerinden iletişim kurabilen sistem, soruları yanıtlayabilir, metin üretebilir ve farklı dijital görevlerde yardımcı olabilir. ChatGPT benzeri bir yapıya sahip olan Claude, özellikle güvenlik ve doğruluk odaklı yanıt üretimiyle dikkat çekmektedir.

CLAUDE ÇÖKTÜ MÜ?

Son gelen kullanıcı raporlarına göre Claude AI’da zaman zaman erişim sorunları yaşandığı iddia ediliyor. Platforma girişte hata alan veya yanıt alamayan kullanıcılar, “Claude çöktü mü?” sorusunu gündeme taşıdı. Kesintinin nedeni henüz resmi olarak doğrulanmazken, bu tür durumların yoğun trafik veya teknik bakım süreçlerinden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

Claude yine mi çöktü? 29 Eylül Salı sabahından itibaren kullanıcılar Claude AI'da yaşanan aksaklıkları sosyal medyaya taşımaya başladı.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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