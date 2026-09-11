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Çirkin dizisi yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çirkin 9. bölüm fragmanı nereden, nasıl izlenir?

Çirkin dizisi yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çirkin 9. bölüm fragmanı nereden, nasıl izlenir?
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Çirkin dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, yayınlanan ikinci sezon tanıtımı izleyicilerin merakını artırdı. Kadir ve Meryem'in hikâyesinde yeni sezonda yaşanacak gelişmeler araştırılırken, izleyiciler yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Çirkin yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı, Çirkin 9. bölüm fragmanı nereden ve nasıl izlenir?

Sezon finalinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanan Çirkin dizisinin yeni sezon fragmanı izleyicilerin gündeminde. Star TV tarafından ikinci sezon tanıtımı yayınlanırken, gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. Çirkin 2. sezon ilk bölüm fragmanı çıktı mı, 9. bölüm fragmanı nereden izlenir? Detaylar haberin devamında...

ÇİRKİN 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Çirkin dizisi yeni bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYIN.

ÇİRKİN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çirkin dizisinin yeni sezon tarihi henüz kesinlik kazanmadı. 2. sezonun Eylül veya Ekim aylarında ekranlara dönmesi beklenirken, yayın tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Dizinin yeni sezon başlangıç tarihi, yapılacak duyurunun ardından netleşecek.

ÇİRKİN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Sezon finalinde Kadir, Ferhat'ın elinde bulunan şantaj görüntülerini geri almak için plan yaparken Meryem, Kadir'in geleceğinin zarar görmesini engellemek amacıyla emniyete giderek suçunu itiraf etti. Ferhat'ın görüntüleri yedeklediğini söylemesi Kadir'in planını sonuçsuz bırakırken, Meryem'in teslim olduğunu öğrenen Kadir onu durdurmak için harekete geçti. Ancak Tekin'in Kadir'in aracına çarpmasıyla büyük bir kaza meydana geldi. Kadir ağır yaralanarak yaşam mücadelesi verirken, Meryem ise suçunu itiraf etmesinin ardından kelepçeli olarak cezaevine götürüldü.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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