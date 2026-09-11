Çirkin dizisi ne zaman başlıyor? Çirkin sezon finali ne zaman bitecek, yeni bölüm ne zaman?

Ekran macerasına sezon arası veren Çirkin dizisinin yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kadir ve Meryem'in hikâyesinde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölümlerde neler olacağı da merak ediliyor. Çirkin sezon finali ne zaman, Çirkin 2. sezon ne zaman başlayacak? Detaylar haberin devamında...

ÇİRKİN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çirkin dizisinin 2. sezon yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Dizinin yeni sezonunun Eylül veya Ekim aylarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yeni sezon tarihiyle ilgili resmi açıklama geldiğinde yayın takvimi netlik kazanacak.

ÇİRKİN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Çirkin'in sezon finalinde Kadir, Ferhat'ın elindeki şantaj görüntülerini ele geçirmek için harekete geçerken Meryem ise sevdiği adamın geleceğini kurtarmak için emniyete giderek suçunu itiraf etti. Ferhat'ın görüntüleri yedeklediğini açıklaması Kadir'in planlarını bozarken, Meryem'in teslim olduğunu öğrenen Kadir onu durdurmak için yola çıktı. Ancak intikam peşindeki Tekin'in Kadir'in aracının üzerine sürmesiyle ağır bir kaza yaşandı. Kadir'in yaşam mücadelesi verdiği sırada Meryem, elleri kelepçeli şekilde cezaevine gönderildi.