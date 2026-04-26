Çirkin 5. bölüm CANLI izleme linki var mı, Çirkin 5. bölüm nereden, hangi kanaldan, internetten nasıl izlenir?
Televizyon dünyasına hızlı bir giriş yapan Çirkin dizisinde sırlar açığa çıkmaya devam ederken, gözler 5. bölüm canlı yayın akışına çevrildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin takipçileri, "Çirkin 5. bölüm internetten nasıl izlenir?" ve "Çirkin canlı yayın linki" gibi aramalarla güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Dram ve heyecanın dozunun arttığı yeni bölüme dair kesintisiz izleme yolları ve yayıncı kuruluşun dijital platform bilgilerini sizler için bir araya getirdik.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Meryem’in Kadir için kendini feda etmesi ve Kadir’in Meryem’i korumak adına suçu üstlenmesi, ikili arasındaki bağın kuvvetlenmesine neden olur. Meryem, Kadir’in kendisi yüzünden hapse girmesine engel olmak isterken, Lale’nin elindeki gizli kayıtlar onu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirir. Kadir ve Meryem’in herkesten sakladığı büyük sır, Tarık’ın bir fotoğraf stüdyosunda rastladığı bir kareyle gün yüzüne çıkar. İhaneti en büyük günah sayan Ökkeş’in karşısına çıkan Kadir, Tarık’ın gerçekleri itiraf etmesi için tanıdığı süre dolarken hayatının en zorlu sınavını verir.
ÇİRKİN 5. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?
Çirkin dizisini Star TV ekranlarından izleyebilirsiniz.
ÇİRKİN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Çirkin dizisi, Türk televizyon tarihinin usta isimleri ile genç yeteneklerini aynı projede buluşturuyor. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı dizinin kadrosu adeta yıldızlar geçidini andırıyor. Dizide karakterlere hayat veren isimler arasında; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz ve Özlem Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Dizinin asıl sürprizi ise dev çınar kadrosunda saklı! Usta oyuncular Nur Sürer ve Çetin Tekindor’un performanslarıyla güç katan dizi; Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz ve Kadir Bertan gibi zengin bir yardımcı oyuncu kadrosuna sahip.
ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU
"Masum bir kalpten doğan büyük bir hikaye" sloganıyla yola çıkan dizi, dramatik bir kayboluş hikayesini odağına alıyor. Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı Meryem Tunalı'nın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla başlayan olaylar zinciri, bir mahallede filizlenen devasa bir dönüşümün izlerini sürüyor.
Küçük yaşta ailesini kaybederek hayatın acı gerçekleriyle erken yaşta tanışan Meryem'in kalbinde büyüttüğü tek bir aşk vardır: Kadir. Ancak yıllar ikisini de farklı yerlere savurmuştur. Kadir artık güç, para ve ihtirasın şekillendirdiği bambaşka bir dünyanın adamıyken; Meryem saf duygularıyla hayata tutunmaya çalışmaktadır. Yıllar sonra kesişen yollar sadece eski bir aşkı değil; karanlık sırları, derin hesaplaşmaları ve geri dönüşü olmayan kararları da beraberinde getirecektir.
ÇİRKİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin görsel atmosferi ve hikayenin ruhunu yansıtan mekanlar izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Çirkin dizisinin çekimleri Türkiye'nin gözbebeği İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Hikayenin başlangıcındaki görkemli ve çarpıcı kareler için çekimlerin ilk durağı İstanbul'un en ikonik semtlerinden biri olan Bebek oldu. Şehrin farklı dokularını bir araya getiren dizi, hem lüks hayatın parıltısını hem de mahalle kültürünün samimiyetini İstanbul’un çeşitli lokasyonlarında izleyiciye sunmaya devam ediyor.