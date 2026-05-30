Çılgın İkili 3 filmi ne zaman, nerede çekildi, Çılgın İkili 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çılgın İkili 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çılgın İkili 3 konusu, özeti ve Çılgın İkili 3 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çılgın İkili 3 filminin detayları…

ÇILGIN İKİLİ 3 FİLMİ KONUSU NE? ÇILGIN İKİLİ 3 OYUNCULARI KİM, NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve komedi türünün sevilen serilerinden biri olan Çılgın İkili (Bad Boys) serisinin üçüncü filmi Çılgın İkili 3, vizyona girdiği günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Will Smith ve Martin Lawrence ikilisini yeniden bir araya getiren yapım, hem temposu hem de eğlenceli sahneleriyle dikkat çekiyor.

ÇILGIN İKİLİ 3 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çılgın İkili 3 filmi 2019 yılında çekildi ve 2020 yılında vizyona girdi. Uzun bir aradan sonra gelen devam filmi, serinin hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

ÇILGIN İKİLİ 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde, özellikle Miami ve çevresinde gerçekleştirildi. Şehrin hareketli yapısı, aksiyon sahnelerine gerçekçi ve dinamik bir atmosfer kazandırdı.

ÇILGIN İKİLİ 3 FİLMİ KONUSU NE?

Çılgın İkili 3, Miami polis dedektifleri Mike Lowrey ve Marcus Burnett’ın yıllar sonra yeniden bir araya gelerek karşılaştıkları tehlikeli bir suç örgütüne karşı verdikleri mücadeleyi konu alıyor. İkili, geçmişleriyle yüzleşirken bir yandan da şehri tehdit eden büyük bir kartelin peşine düşüyor.

Aksiyon ve mizahın bir arada sunulduğu filmde, ikilinin uyumsuz ama güçlü ortaklığı hikâyenin merkezinde yer alıyor.

ÇILGIN İKİLİ 3 OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Hollywood’un tanınmış isimleri yer alıyor:

• Will Smith

• Martin Lawrence

• Vanessa Hudgens

• Alexander Ludwig

• Paola Núñez

    • Kate del Castillo

Osman DEMİR
