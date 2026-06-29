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Çilek dolunayı ne zaman 2026, ay tutulması ne zaman? Çilek dolunayı Türkiye'den görülecek mi?

Çilek dolunayı ne zaman 2026, ay tutulması ne zaman? Çilek dolunayı Türkiye'den görülecek mi?
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Çilek Dolunayı 2026 yılında gökyüzü tutkunları tarafından merakla beklenen astronomi olayları arasında yer alıyor. "Çilek Dolunayı ne zaman?", "2026 ay tutulması hangi tarihte gerçekleşecek?" soruları, gökyüzü olaylarını takip edenler tarafından arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

2026 yılında yaşanacak dolunaylar ve ay tutulmaları, hem astronomi meraklılarının hem de gökyüzü fotoğrafçılarının gündeminde bulunuyor. Peki, Çilek Dolunayı hangi gün gerçekleşecek, 2026 yılındaki ay tutulması ne zaman olacak ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar.

OĞLAK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılında gökyüzü olayları arasında dikkat çeken Haziran Dolunayı, Oğlak burcunda gerçekleşecek. “Çilek Dolunayı” olarak da bilinen bu özel gökyüzü olayı, 30 Haziran 2026 Salı günü saat 02:56’da en parlak haline ulaşacak. Dolunay, yaz mevsiminin etkileyici doğa olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

ÇİLEK DOLUNAYI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Gökyüzü meraklılarının en çok araştırdığı konulardan biri de Çilek Dolunayı’nın Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği oldu. 2026 Çilek Dolunayı, hava koşullarının uygun olması halinde Türkiye’den rahatlıkla gözlemlenebilecek. Özellikle şehir ışıklarından uzak, açık ufka sahip bölgelerde çok daha net bir şekilde izlenmesi mümkün olacak.

ÇİLEK DOLUNAYI NEDİR?

Çilek Dolunayı ismi, Kuzey Amerika yerlilerinin geleneklerinden gelmektedir. Haziran ayında çilek hasadının başlaması nedeniyle bu dönemde gerçekleşen dolunaya “Çilek Dolunayı” adı verilmiştir. Bu dolunay, atmosferdeki parçacıkların etkisiyle zaman zaman pembe ve kehribar tonlarında gözlemlenebilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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