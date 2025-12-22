Haberler

Cihan Ünal O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programına mı katılıyor? Cihan Ünal O Ses Türkiye'ye ne zaman katılıyor?

Güncelleme:
Cihan Ünal'ın 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacağı iddiası, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Usta oyuncunun performansını hangi sürprizlerle taçlandıracağı ve yılbaşı gecesi sahnede ne gibi bir rol üstleneceği şimdiden gündemde tartışılıyor. Peki, Cihan Ünal O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programına mı katılıyor? Cihan Ünal O Ses Türkiye'ye ne zaman katılıyor?

O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programında usta oyuncu Cihan Ünal'ın sahne alacağı söylentisi gündemi salladı. İzleyiciler, Ünal'ın performansının nasıl olacağını ve programda hangi sürprizlerle karşılaşacaklarını merak ediyor. Cihan Ünal yılbaşı gecesi sahnede hangi sürprizleri sunacak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CİHAN ÜNAL O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINA MI KATILACAK?

Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Cihan Ünal, 2026 yılı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak ünlüler arasında yer alıyor. Programda diğer isimlerle birlikte sürpriz düetler ve özel performanslar sergilemesi bekleniyor.

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Cihan Ünal, 22 Ocak 1946 doğumlu, Kastamonu asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Genç yaşta Ankara Radyosu'nda çocuk ve eğitim programlarında görev aldıktan sonra amatör tiyatro çalışmalarına katıldı. Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katılarak profesyonel oyunculuk eğitimine adım attı ve Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatı boyunca hem sahne hem de sinema projelerinde önemli roller üstlendi.

CİHAN ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

Cihan Ünal, 22 Ocak 1946 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 79 yaşındadır.

CİHAN ÜNAL NERELİ?

Cihan Ünal, Türkiye'nin Kastamonu ilinde dünyaya gelmiştir.

CİHAN ÜNAL'IN KARİYERİ

Cihan Ünal, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine başladı ve uzun yıllar burada çalıştı. 1971 yılında "Damdaki Kemancı" ile sinemaya adım attı, ardından Türk korku sinemasının klasiklerinden "Şeytan" filminde rol aldı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik ve sahne dersleri verdi, birçok tiyatro oyununu yönetti ve yurtdışı turnelerine katıldı.

Sinema ve televizyon projelerinde de önemli roller üstlenen Ünal, "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisinde de izleyici karşısına çıktı. Ödüllerle de taçlanan kariyerinde, Altın Kelebek, Sadri Alışık ve Türk Dil Kurumu Özel Ödülü gibi birçok prestijli başarıya imza attı.

2026 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak diğer ünlülerle birlikte, Cihan Ünal'ın performansı da yılbaşı gecesine renk katacak.

Sahra Arslan
