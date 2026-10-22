Cihan Keskin öldü mü, neden öldü? Cihan Keskin kimdir?

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Bir dönem şüpheli şekilde hayatını kaybeden ağabeyi Bayram Caner Keskin için adalet arayışını sürdüren ve televizyon programlarına katılarak sesini duyurmaya çalışan Cihan Keskin, Dirmil Mahallesi’nde ölü bulundu. Peki, Cihan Keskin neden öldü? Cihan Keskin kimdir? Detaylar...

CİHAN KESKİN ÖLDÜ MÜ NEDEN ÖLDÜ?

Cihan Keskin’in Dirmil Mahallesi’nde ölü bulunduğu öğrenildi. Ağabeyi Bayram Caner Keskin’in şüpheli ölümüyle ilgili adalet arayışını sürdüren Keskin’in hayatını kaybetmesi, olayın nedenine ilişkin soruları da beraberinde getirdi.

Cihan Keskin’in kesin ölüm nedeni henüz netleşmedi. Ölüm nedeninin, emniyet güçlerinin yürüteceği soruşturma ve otopsi raporunun ardından belirlenmesi bekleniyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda olayın nasıl gerçekleştiğine ve ölümün nedenine ilişkin kesin bir sonuca ulaşılmış değil.

CİHAN KESKİN'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Cihan Keskin’in ölümüne ilişkin detayların yapılacak incelemeler sonucunda açıklığa kavuşması bekleniyor. Keskin’in ağabeyi Bayram Caner Keskin’in ölümünün ardından adalet arayışını sürdürmüş olması, olayın kamuoyunda daha fazla merak edilmesine neden oldu.

Ancak Cihan Keskin’in ölümüne ilişkin kesin neden ve olayın ayrıntıları, soruşturma ve otopsi sonucunda netlik kazanacak.

CİHAN KESKİN KİMDİR?

Cihan Keskin, İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan ve şüpheli şekilde hayatını kaybeden Bayram Caner Keskin’in kardeşidir. Ağabeyinin kaybolmasının ardından babası Mesut Keskin ile birlikte adalet arayışına giren Cihan Keskin, olayın aydınlatılması için çeşitli girişimlerde bulundu.

Keskin, ağabeyinin başına gelenleri kamuoyuna duyurmak amacıyla Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Vazgeçme programına katıldı. Televizyon programı aracılığıyla sesini duyurmaya ve ağabeyinin ölümüne ilişkin soruların yanıtlanmasını sağlamaya çalıştı.