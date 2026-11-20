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Oyunculuk, sunuculuk ve seslendirme alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Çiğdem Batur, özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla Türkmen karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. Televizyon projelerinin yanı sıra sinema ve tiyatro sahnelerinde de yer alan Batur'un hayatı ve kariyeri yeniden merak konusu oldu. Peki, Çiğdem Batur kimdir, kaç yaşında, nereli? Çiğdem Batur'un sevgilisi kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Detaylar...

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Çiğdem Batur, tam adıyla Ayşe Çiğdem Batur, oyuncu, tiyatro sanatçısı, sunucu ve seslendirme sanatçısıdır. 13 Temmuz 1982'de Düzce'de dünyaya gelen Batur, üniversite yıllarında tiyatroyla tanışarak sanat hayatına adım attı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olan oyuncu, 2000-2004 yılları arasında üniversitenin Grup Mimus Tiyatro Topluluğu'nda sahne aldı.

Oyunculuk eğitiminin yanı sıra diksiyon, spikerlik, sunuculuk ve seslendirme alanlarında da eğitim gören Batur, kariyerini farklı sanat dallarında geliştirdi. 2004 yılında ART televizyonunda yayımlanan "Alışveriş Çantası" programının sunuculuğunu üstlendi. Daha sonra TRT bünyesinde çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk ve yönetmen asistanlığı görevlerinde bulundu.

Televizyon izleyicisinin karşısına farklı karakterlerle çıkan Batur, özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki performansıyla tanındı. Sinema filmleri, tiyatro oyunları ve seslendirme projeleriyle de kariyerini sürdürdü.

ÇİĞDEM BATUR KAÇ YAŞINDA?

13 Temmuz 1982 doğumlu olan Çiğdem Batur, 20 Kasım 2026 itibarıyla 44 yaşındadır.

ÇİĞDEM BATUR NERELİ?

Çiğdem Batur, Düzce doğumludur. 13 Temmuz 1982'de Düzce'de dünyaya gelen oyuncu, eğitim hayatının bir bölümünü Ankara'da sürdürdü. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrenim gördüğü dönemde tiyatro çalışmalarına katılarak oyunculuk kariyerinin ilk adımlarını attı.

ÇİĞDEM BATUR'UN SEVGİLİSİ KİM?

Çiğdem Batur, geçmişte şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde yer aldı. İkili, 2024 yılında birlikte görüntülenmiş ve sosyal medya paylaşımlarıyla birlikteliklerini duyurmuştu. Ancak çiftin ilişkisi Ekim 2024'te sona erdi.

Batur'un Kasım 2026 itibarıyla kamuoyuna açıklanmış veya doğrulanmış güncel bir ilişkisi bulunmuyor. Bu nedenle oyuncunun şu anda bir sevgilisi olduğunu söylemek için doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

ÇİĞDEM BATUR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Çiğdem Batur, televizyon kariyeri boyunca farklı türlerdeki yapımlarda rol aldı. Oyuncunun en çok tanındığı projelerden biri, Savcı Leyla Türkmen karakterini canlandırdığı Kurtlar Vadisi Pusu oldu.

Çiğdem Batur'un rol aldığı televizyon yapımları arasında şunlar bulunuyor:

Gümüş

Genco

Vazgeç Gönlüm

Papatyam

Kurtlar Vadisi Pusu

Deli Gönül

BAŞKAN: Ev Hapsi

Batur, Genco dizisinde oyunculuğunun yanı sıra seslendirme çalışmasıyla da yer aldı. Dizide Hazal Kaya'nın canlandırdığı karakterin seslendirmesini üstlendi.

ÇİĞDEM BATUR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol alan Çiğdem Batur'un filmografisinde farklı dönemlerde çekilmiş yapımlar bulunuyor.

Oyuncunun yer aldığı sinema projeleri şöyle:

Büşra

Bizim Hikaye

Pinhan

Bordo Bereliler 2: Afrin

Aşk Yolunda

Gizemli Mesaj

Çiğdem Batur, sinema çalışmalarının yanı sıra kısa film projelerinde de görev aldı. Oyuncunun tiyatro sahnesindeki çalışmaları arasında Baş Belası, Ölüm Yakalar, Macbett, Kulaktan Kulağa, Bir Şehnaz Oyun ve Philipp Hotz'un Büyük Öfkesi bulunuyor.