Çifte Milyon formatı, kuralları ne? Çifte Milyon hangi gün hangi kanalda yayınlanıyor? Çifte Milyon sunucusu kim?

İlker Ayrık'ın sunumuyla izleyiciyle buluşacak olan "Çifte Milyon", yüksek ödülleri ve eğlenceli kurgusuyla dikkat çekmeye hazırlanıyor. Yarışmada çiftler, soruları birlikte yanıtlayarak ilerlemeye çalışacak ve her adımda stratejik kararlar almak zorunda kalacak. Kadınların öne çıkmayı hedeflediği, erkeklerin ise kayıpları en aza indirmeye odaklandığı bu yeni formatın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmanın formatı ve kuralları da en çok araştırılan detaylar arasında bulunuyor.

ÇİFTLER 2 MİLYON LİRALIK DEV ÖDÜL İÇİN TER DÖKECEK

Yarışmanın merkezinde, içinde milyonlarca liranın bulunduğu devasa bir kasa yer alıyor. Kadın yarışmacılar, tam 2 milyon liralık büyük ödüle ulaşabilmek için rakipleriyle zorlu bir mücadeleye giriyor. Yarışı kaybeden kadın, eşiyle birlikte stüdyoya veda ederken hiçbir ödül kazanamıyor. Ancak kazanan taraf, dev kasayı açma hakkını elde ediyor ve içindeki 2 milyon lirayı eşine teslim ediyor.

Asıl heyecan ise tam bu noktada başlıyor. Erkek yarışmacı, eline geçen büyük ödülü koruyabilmek için hayati kararlar vermek zorunda kalıyor. Parayı farklı seçeneklere bölerek riski mi azaltacak, yoksa tüm tutarı tek bir tercihte mi değerlendirecek? Yapılacak yanlış bir hamle, sadece paranın kaybedilmesine değil, stüdyoda tansiyonun yükseldiği gerilim dolu anlara da neden oluyor.

KAZANMAK KADININ, RİSK ALMAK ERKEĞİN İŞİ OLACAK

Eşlerin birlikte yarıştığı bu dikkat çekici formatta temel hedef, soruları doğru yanıtlayarak 2 milyon liralık büyük ödülü eve götürmek. Eğlence, strateji ve stresin bir arada yaşandığı yarışma; izleyicilere temposu hiç düşmeyen anlar vaat ediyor. İlker Ayrık'ın enerjik ve samimi sunumuyla ekranlara gelecek olan "Çifte Milyon", 2 Ocak'ta NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.