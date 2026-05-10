Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi, Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Cici Babam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cici Babam filmini izleyecek olanların merak ettiği Cici Babam konusu nedir, Cici Babam oyuncuları kimler ve Cici Babam özeti gibi konuları inceliyoruz.

CİCİ BABAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, babalarının vefatından sonra annelerine sıkı sıkıya bağlanan üç yetişkin kardeşin hikayesini anlatıyor. Annelerinin hayatına yeni birinin girmesini kesinlikle istemeyen kardeşlerin düzeni, bir "cici baba" adayının ortaya çıkışıyla altüst olur.

Babalarının yerini kimsenin dolduramayacağını savunan inatçı kardeşler, anneleriyle evlenmek isteyen bu yeni adayı bezdirmek ve aralarını açmak için sinsi ama komik planlar yapmaya başlar. Farklı dünyaların insanı olan cici baba ile annelerini paylaşmak istemeyen kardeşlerin amansız mücadelesi, izleyiciyi kahkahaya boğacak bir aile çatışmasına dönüşür.

CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?

Filmin kadrosunda komedi dünyasının en sevilen isimleri bir araya geliyor:

• Onur Atilla

• Onur Buldu

• Derya Karadaş

• Mahir İpek

• Özgün Aydın

• Uğur Bilgin

• Arif Erkin Güzelbeyoğlu

• Aslı İnandık

• Yasemin Çonka

• Meltem Yılmazkaya

• Alper Kul ve İrem Sak (Konuk oyuncu)

CİCİ BABAM FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin prodüksiyonu ve vizyon takvimi hakkında bilgiler:

• Vizyon Tarihi: Film, 20 Nisan 2018 tarihinde sinemaseverlerle buluşmuştur.

• Çekim Mekanları: Ege’nin sıcak atmosferini yansıtan filmin çekimleri büyük oranda Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

• Atmosfer: Filmin birçok sahnesinde Köyceğiz ve çevresindeki doğal güzellikler, köy hayatı ve Ege mimarisi fon olarak kullanılmıştır.

GÜLDÜR GÜLDÜR EKİBİNİN İMZASI

Filmin senaryosu Murat Kepez, Eray Akyamener, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin, Ayberk Sak ve Şükrü Özbey gibi güçlü bir yazar kadrosu tarafından kaleme alınmıştır. Özellikle BKM yapımı olması ve kadronun birbirini tanıyan oyunculardan oluşması, filmdeki komedi ritmini ve doğaçlama havasını zirveye taşıyan unsurlar arasındadır.