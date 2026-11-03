Chris Kavanagh kimdir? Galatasaray-Stuttgart maçını yönetecek İngiliz hakem kaç yaşında?

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UEFA, Galatasaray ile VfB Stuttgart arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh'a verdi. Karşılaşma 3 Kasım 2026 Salı akşamı saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak.

Maçı canlı ve şifresiz TRT 1 yayınlayacak.

CHRİS KAVANAGH HANGİ MAÇI YÖNETECEK?

Chris Kavanagh, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Galatasaray ile Stuttgart arasındaki maçı yönetecek. Galatasaray ilk üç maçta Sporting'e 3-1 ve Barcelona'ya 4-1 yenildi, Lille'i ise 2-1 geçti. Sarı-kırmızılılar Stuttgart'ı yenerse puanını 6'ya çıkaracak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇINDA VAR'DA KİM VAR?

Kavanagh'ın birinci yardımcısı Gary Beswick, dördüncü hakemi Sam Barrott olacak. VAR koltuğunda Darren England oturacak, ona Peter Bankes yardım edecek.

CHRİS KAVANAGH KİMDİR?

Chris Kavanagh, Premier Lig'in profesyonel hakemlerinden oluşan Select Group'ta görev yapan İngiliz futbol hakemi. Profesyonel kariyerinden önce Manchester Futbol Federasyonu'nda hakem gelişim müdürü olarak çalıştı.

Basamakları tek tek çıktı: 2012'de National League'e, 2014'te Football League'e yükseldi. 2017'de Select Group'a alındı ve Premier Lig'deki ilk maçına aynı yılın nisan ayında West Bromwich Albion'un sahası The Hawthorns'ta çıktı. FIFA, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere onu uluslararası hakem listesine ekledi. UEFA ise Kavanagh'ı Aralık 2025'te elit hakem kategorisine taşıdı.

CHRİS KAVANAGH KAÇ YAŞINDA?

Chris Kavanagh 41 yaşında. 4 Eylül 1985'te Manchester'da doğdu. Hakemliğe gençlik yıllarında, Greater Manchester'ın amatör sahalarında başladı.

CHRİS KAVANAGH NERELİ?

Chris Kavanagh, Greater Manchester'ın Tameside bölgesindeki Ashton-under-Lyne kasabasından. Bölgenin yerel gazetesi onu "Tameside doğumlu hakem" diye tanıtıyor.

CHRİS KAVANAGH HANGİ FİNALLERİ YÖNETTİ?

Chris Kavanagh, 2020'de UEFA Gençlik Ligi finalinde düdük çaldı. 29 Mayıs 2021'de Wembley'de Brentford'un Swansea City'yi 2-0 yendiği Championship play-off finalini yönetti. Aynı ay Chelsea ile Leicester City arasındaki FA Cup finalinde VAR hakemi olarak görev aldı.

2024'te Chelsea ile Liverpool'un karşılaştığı Lig Kupası (Carabao Cup) finalini yönetti. 24 Mayıs 2025'te de Premier Lig biletinin dağıtıldığı Sheffield United-Sunderland Championship play-off finalinde orta hakemdi. 2024-25 sezonunun o maçına kadar 38 karşılaşmada 193 sarı kart göstermiş, 8 oyuncuyu oyundan atmış ve 6 penaltı vermişti.