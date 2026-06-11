CHP’de Parti Meclisi (PM) üyeliklerinde yaşanan toplu istifalar, parti içi dengeleri ve tüzük hükümlerini yeniden gündemin merkezine taşıdı. 57 üyeli Parti Meclisi’nde yaşanan istifalar sonrası sayısal yapının değişmesi, hem Parti Meclisi’nin hem de Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) hukuki ve örgütsel durumuna ilişkin kritik bir tablo ortaya çıkardı. Peki, CHP'nin kurultaya gitmesi zorunlu mu? CHP PM ve Merkez Yönetim Kurulu düştü mü? Detaylar...

CHP'NİN KURULTAYA GİTMESİ ZORUNLU MU?

CHP Tüzüğü’ne göre Parti Meclisi’nin çalışma yeter sayısı ve yapısal bütünlüğü belirli kurallara bağlanmış durumda. Tüzüğün 24/3 maddesi, PM’nin üye sayısının düşmesi halinde izlenecek süreci açık biçimde tanımlıyor.

Verilen bilgiye göre, Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’inin istifasıyla birlikte üye sayısı 40’ın altına düştü. Bu durum, tüzükte belirtilen kritik eşik olan “üye tam sayısının üçte ikisinin altına düşme” koşulunu gündeme getirdi.

CHP Tüzüğü Madde 24/3 kapsamında şu ifade yer alıyor:

“Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır.”

Bu hüküm doğrultusunda, Parti Meclisi’nin gerekli sayısal çoğunluğu sağlayamaması durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunlu hale gelmektedir. Sürecin işleyişi, yedek üyelerin çağrılması ve sayısal tamamlanmanın sağlanamaması halinde otomatik bir tüzük mekanizması olarak tanımlanmaktadır.

CHP PM VE MERKEZ YÖNETİM KURULU DÜŞTÜ MÜ?

Parti Meclisi’nde yaşanan 28 kişilik istifanın ardından PM üye sayısı 40’ın altına düşmüştür. Bu durum, CHP Tüzüğü’nün 24/3 maddesi kapsamında yalnızca Parti Meclisi’ni değil, PM içerisinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) yapısını da doğrudan etkilemektedir.

Tüzük sistematiğine göre Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi içinden oluşturulan bir yürütme organı niteliği taşımaktadır. Bu nedenle Parti Meclisi’nin sayısal olarak işlevini yitirmesi halinde MYK’nın da görevsel dayanaktan etkilenmesi söz konusu olmaktadır.

Verilen bilgilere göre, istifaların ardından hem Parti Meclisi hem de onun içinden şekillenen Merkez Yönetim Kurulu’nun tüzüksel anlamda “düşmüş” sayıldığı ifade edilmektedir. Bu durum, parti organlarının yeniden yapılandırılması gerekliliğini gündeme getirmektedir.

PARTİ MECLİSİ İSTİFALARI SONRASI SAYISAL DENGE NASIL DEĞİŞTİ?

57 üyeden oluşan Parti Meclisi’nde 28 üyenin istifasıyla birlikte kalan üye sayısı 29’a düşmüştür. Bu sayı, tüzükte belirtilen kritik eşik olan 40 üyenin altına inilmesi anlamına gelmektedir.

TÜZÜKSEL MEKANİZMA VE 45 GÜNLÜK SÜREÇ

CHP Tüzüğü, Parti Meclisi’nin sayısal yeterliliğini kaybetmesi halinde devreye girecek prosedürü net şekilde belirlemektedir. Buna göre süreç üç temel aşamadan oluşmaktadır:

Boşalan üyeliklerin yedek üyelerle doldurulması

Yedek üyelerin tamamının çağrılması

Sayının hâlâ üçte ikinin altındaysa kurultay çağrısı yapılması

Bu aşamaların tamamlanmasının ardından Genel Başkan tarafından 45 gün içinde kurultayın toplanması gerekmektedir. Bu düzenleme, parti organlarının sürekliliğini sağlamak ve örgütsel boşluk oluşmasını önlemek amacıyla tüzüğe eklenmiş bir mekanizma olarak yer almaktadır.