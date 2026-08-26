CHP'de ihraç talebi istenenler kimler? 50 isim listesi açıklandı mı?

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine geldiği CHP’de Parti Meclisi tarafından yeni disiplin kararları alındı. Parti üyesi oldukları halde “Yeni Parti” lehine propaganda yaptıkları belirtilen 50 kişi, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderildi.

CHP'DE İHRAÇ TALEBİ İSTENENLER KİMLER?

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın haberine göre, CHP Parti Meclisi tarafından kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen isimler arasında Selin Sayek Böke, Ecevit Keleş, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin ve Ali Abbas Ertürk bulunuyor. Toplam 50 ismin disipline gönderildiği belirtilirken, sevk edilenler arasında daha önce partide farklı görev ve sorumluluklar üstlenmiş kişilerin de yer aldığı aktarıldı.

Parti Meclisi’nin kararı kapsamında hazırlanan disiplin dosyalarının Yüksek Disiplin Kurulu’nun gündemine alınması bekleniyor. Kesin ihraç talebiyle sevk edilen 50 isimle ilgili değerlendirme ve karar süreci YDK tarafından yürütülecek. Verilen bilgilerde 50 kişilik listenin tamamına yer verilmezken, Selin Sayek Böke, Ecevit Keleş, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin ve Ali Abbas Ertürk’ün isimleri paylaşıldı.

CHP'DE 50 İSMİN NEDEN İHRACI İSTENİYOR?

CHP Parti Meclisi’nin 50 isim hakkında kesin ihraç talebinde bulunmasının gerekçesi, söz konusu kişilerin CHP üyelikleri devam etmesine rağmen “Yeni Parti” lehine propaganda yaptıkları iddiası oldu. Parti Meclisi, bu gerekçeyle isimlerin dosyalarını hazırlayarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. Sürecin bundan sonraki bölümünde dosyaların YDK tarafından ele alınması ve sevk edilen kişiler hakkındaki kararların kurul tarafından verilmesi bekleniyor.

İhraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderilen kişiler arasında, önceki dönemlerde CHP içerisinde çeşitli görevlerde bulunan isimler de yer alıyor. Parti Meclisi tarafından alınan sevk kararının ardından 50 kişiye ilişkin dosyaların YDK gündemine taşınacağı ve kısa süre içerisinde karara bağlanmasının beklendiği belirtildi. İhraç talebinin temelinde ise CHP üyesi oldukları halde “Yeni Parti” lehine propaganda yapıldığı gerekçesi bulunuyor.