CHP SON DAKİKA! CHP grup toplantısı olacak mı? Bu hafta CHP grup toplantısı neden yok?

CHP’de geçen hafta yaşanan krizin ardından bugün grup toplantısı yapılmaması kararı alındı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için bu kararı aldığı açıklandı. Peki, bu hafta CHP grup toplantısı neden yok? Detaylar...

CHP GRUP TOPLANTISI OLACAK MI?

CHP’de grup toplantısı düğümü çözüldü. Hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu hafta salı günü CHP'de grup toplantısı yapılmayacak." dedi.

Emir, Genel Merkez'den Meclis'e grup toplantısı yapmak için bir başvuru yapılmadığını da dile getirip "Sayın Genel Başkanımız, örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır." açıklamasında bulundu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise genel merkezin toplantı yapmama kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sarı, “ Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır.” ifadelerini kullandı.

BU HAFTA CHP GRUP TOPLANTISI NEDEN YOK?

CHP’de bu hafta grup toplantısının yapılmama nedeni, parti içinde yaşanan son kriz süreci ve bu sürecin ardından alınan “gerilimleri azaltma” kararı olarak açıklandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için grup toplantısının yapılmaması yönünde karar aldığı ifade edildi. Özgür Özel’in de "örgütlerin yorgunluğunu görerek" bu kararı desteklediği aktarıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Sayın Genel Başkanımız, örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.” açıklamasını yaptı.

Öte yandan parti içinde kurultay sürecine ilişkin yeni bir takvim de gündeme geldi. Açıklamalara göre, olağanüstü kurultay çağrısı içeren 900 delegenin imzasının 17 Haziran Çarşamba günü Genel Merkez’e iletileceği belirtildi. Kurultayın 20 Temmuz’a kadar toplanması gerektiği de ifade edildi.

Bu süreçle ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden daha önce tedbir kararına işaret edilerek delegelerle olağanüstü kurultayın toplanamayacağına dikkat çekildi.