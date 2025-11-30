CHP PARTİ MECLİSİ LİSTESİ 2025: CHP Parti Meclisi üyesi seçimi sonuçları belli oldu mu? CHP PM'de anahtar listede kimler var?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39. Olağan Kurultayı ile 2025 yılı için Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerini tamamlamaya hazırlanıyor. Peki, CHP Parti Meclisi üyesi seçimi sonuçları belli oldu mu? CHP PM'de anahtar listede kimler var? CHP parti meclisi üyeleri listesi haberimizde!

CHP PARTİ MECLİSİ LİSTESİ 2025

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı, 28 Kasım Cuma günü başladı ve gündeminde önemli seçimler yer aldı. Kurultayın ilk gününde yapılan tüzük değişiklikleriyle Parti Meclisi (PM) 52 kişiden 70 kişiye çıkarılırken, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) da 8'den 10 üyeye yükseltildi.

Bu kurultay kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi için 80 kişilik bir anahtar liste oluşturdu. Bu liste, mevcut MYK üyelerinin tamamını içerirken, 31 yeni isim de PM'ye katıldı. Anahtar liste, partinin önümüzdeki dönemdeki yönetim stratejilerini ve politik kadrolarını şekillendirecek önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ SEÇİMİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Kurultayın üçüncü ve son gününde PM, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve BKSP seçimleri için oylama yapıldı. PM seçimleri için toplam 145 adaylık başvurusu yapıldı. Önceki PM üyelerinden bazı isimler yeni dönem için adaylık başvurusunda bulunmadı; bunlar arasında Baran Bozoğlu, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Ali Haydar Fırat, Semra Dinçer, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal, Özgür Ceylan ve Emine Uçak Erdoğan yer aldı.

Öte yandan, PM'deki yeni dönemde Eski ve yeni yönetim dengesi dikkat çekiyor. Özel'in anahtar listesinde mevcut yönetimden 49 isim korunurken, 31 yeni isim eklendi. Ayrıca, diğer partilerden CHP'ye katılan Evrim Rızvanoğlu, Salih Uzun ve Bahardır Erdem de listede yer aldı.

Seçim sonuçları, kurultay sonrası resmi açıklamalarla birlikte netleşecek; ancak parti içi gözlemciler, Özel'in güçlü bir şekilde anahtar liste üzerinden yönetimi şekillendireceğini belirtiyor.

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ

Burhanettin Bulut, Yalçın Görgöz, Ali Abbas Ertürk, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat, Aylin Nazlıaka, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Gamze Taşcier, Gülşah Deniz Atalar, Mahmut Tanal, Mehmet Necati Yağcı, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftci Binici, Saniye Barut, Selin Sayek Böke, Semra Dinçer, Sercan Çığgın, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal, Ensar Aytekin, Canan Taşer, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Engin Özkoç, Özgür Ceylan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Hikmet Yalım Halıcı, Bahattin Bahadır Erdem, Baki Aydöner, Baran Seyhan, Bedirhan Berk Doğru, Berkay Gezgin, Burcu Mazıcıoğlu, Emine Uçak Erdoğan, Gökan Zeybek, Mahir Yüksel, Namık Tan, Ozan Işık, Özgür Karabat, Pınar Uzun Okakın, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Suat Özçağdaş, Turgay Özcan, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen, Murat Bakan, Yankı Bağcıoğlu, İsmail Atakan Ünver, Uğurcan Irak, Hikmet Erbilgin, Zeliha Aksaz Şahbaz, Mehmet Alkin Denizaslanı, Erhan Adem, Ecevit Keleş, Nazan Güneysu, Ulaş Karasu, Deniz Yavuzyılmaz.

CHP PM'DE ANAHTAR LİSTEDE KİMLER VAR?

Özgür Özel'in anahtar listesinde, partinin farklı alanlardan uzman isimleri yer alıyor. Yeni eklenen isimler arasında ekonomik ve finansal kadrolar öne çıkıyor:

Güldem Atabay ve Ozan Bingöl ekonomik danışman olarak listede yer aldı.

Eski TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, mali ve ticari konularda partiye katkı sağlayacak.

Hukuk ve adalet alanında ise Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ve İlhan Cihaner dikkat çekiyor.

Sağlık, dış politika ve kültür-sanat alanlarında da önemli isimler yer alıyor:

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği 50. Dönem Başkanı Murat Arslan, Diş Hekimi Nihat Dağ sağlık kadrolarına dahil edildi.

Dış politika uzmanları arasında Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen ve Prof. Dr. Barış Övgün listede öne çıkıyor.

Kültür ve sanat alanında, sanatçı Tolga Sağ (Arif Sağ'ın oğlu) da anahtar listede yer aldı.

Anahtar listenin genel yapısı, Özel'in hem mevcut deneyimli yönetimi koruma hem de partiye yeni isimler kazandırma stratejisini ortaya koyuyor. Parti içi gözlemciler, bu kombinasyonun CHP'nin politik vizyonunu güçlendireceğini belirtiyor.