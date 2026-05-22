CHP kapatıldı mı, kapanacak mı? CHP yedek parti var mı, yedek partinin ismi nedir?

“CHP’nin yedek partisi var mı?” ve “yedek parti adı nedir?” soruları da son dönemde en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye’de siyasi partiler için “yedek parti” adı altında resmi bir yapı veya yasal bir mekanizma bulunmuyor. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi için de “yedek parti” şeklinde tanımlanan resmi bir oluşum söz konusu değil. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAY NEDİR?

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararına ilişkin ilk değerlendirmesini DW Türkçe’ye yaptığı açıklamayla paylaştı.

Özel, açıklamayı röportaj sırasında öğrendiğini ve bunun üzerine görüşmeye kısa bir ara verdiğini belirtti. Ardından hukukçu kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yaptıklarını ve sürecin ardından olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu toplantısı kararı aldıklarını ifade etti.

MUTLAK BUTLAN KARARINA SERT TEPKİ

“Mutlak butlan” kararını sert sözlerle eleştiren Özel, bunun CHP’nin siyasi işleyişini sekteye uğratmaya yönelik bir hamle olduğunu savundu. Sürecin yalnızca hukuki bir mesele olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Özel, bunun Türkiye’de demokratik siyaseti doğrudan etkileyen bir gelişme olduğunu söyledi.

SİYASİ HEDEF TARTIŞMASI

Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar ve Ekrem İmamoğlu üzerinden devam eden süreçlere de değinen Özel, hedefin yalnızca kişiler değil, doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ifade etti. “Önce belediyeler, sonra adaylar, ardından partinin kendisi hedef alınıyor” değerlendirmesinde bulundu.

YEDEK PARTİ AÇIKLAMASI

“Yedek parti” tartışmalarına da açıklık getiren Özel, bunun yeni bir parti kurulacağı anlamına gelmediğini vurguladı. Özel’e göre bu ifade, olası siyasi engellemeler veya seçim süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklara karşı hazırlık anlamı taşıyor; partiden ayrılma ya da yeni bir yapı kurma planı bulunmuyor.

OTORİTERLEŞME VURGUSU

Özel ayrıca dünyada artan otoriterleşme eğilimlerine dikkat çekerek, Türkiye’de de benzer bir baskı ortamının oluştuğunu iddia etti. İktidarın seçimleri ortadan kaldırmaktan ziyade, yarışacağı rakibi kontrol etmeye çalıştığını öne sürdü.