Chloe Loughnan kimdir? Serdar Ortaç'ın eski eşinin bebeği kız mı erkek mi?

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Hamileliğini 31 Ağustos 2026'da sosyal medyadan duyuran İrlandalı model Chloe Loughnan, iki ay sonra, 6 Kasım 2026'da bebeğinin cinsiyetini de açıkladı ve karnının belirgin olduğu yeni fotoğraflarını "Bizim minik prens geliyor" notuyla paylaştı.

Loughnan'ı Türkiye'de çoğu kişi Serdar Ortaç'ın eski eşi olarak tanıyor. Çift 2014'te evlenmiş, 2019'da boşanmıştı.

CHLOE LOUGHNAN'IN BEBEĞİ KIZ MI ERKEK Mİ?

Chloe Loughnan'ın bebeği erkek. Model, cinsiyeti 6 Kasım'da paylaştığı fotoğraflarla duyurdu; gönderisinde bu anı uzun zamandır beklediğini yazdı.

Hamilelik haberi ağustosun son gününde gelmişti. Loughnan o gün karnı belli olan pozlarını yayımlamış, altına da "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" yazmıştı.

CHLOE LOUGHNAN KİMDİR?

Chloe Loughnan, İrlandalı bir model. Türkiye'de adı şarkıcı Serdar Ortaç'la 2014'te yaptığı evlilikle duyuldu ve boşandıktan yıllar sonra bile, hamilelik haberi dahil hakkındaki haberlerin çoğunda Ortaç'ın eski eşi olarak anıldı.

CHLOE LOUGHNAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Chloe Loughnan, mimar Fergus Hennessy ile birlikte. Ortaç'tan ayrıldıktan sonra başlayan ilişkide Hennessy 2023'te evlilik teklif etti, Loughnan da teklifi kabul etti.

CHLOE LOUGHNAN SERDAR ORTAÇ İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç 2014'te evlendi ve evlilikleri 2019'da boşanmayla bitti.

Ortaç, evlilik sürerken verdiği röportajlarda baba olmak istediğini birkaç kez anlatmıştı. Şarkıcıya göre çocuk konusunu ilk günden açmış, Loughnan ise her yıl "Seneye" demişti. Ortaç 2017'de, çocukları olmazsa iki çocuk evlat edinmeyi düşündüğünü de söylemişti.

SERDAR ORTAÇ ESKİ EŞİNİN HAMİLELİĞİNE NE DEDİ?

Serdar Ortaç, eski eşinin hamileliği hakkındaki soruları 11 Eylül 2026'da Harbiye Açıkhava'daki konserinden önce yanıtladı. Loughnan'la evlendiği için memnun olduğunu, çocuk istediğini ama o dönem bunun gerçekleşmediğini söyledi: "Kısmet onaymış." Bebek için "Allah analı babalı büyütsün" dedi. Annesi Nesrin Ortaç da eski gelinini tebrik etti.