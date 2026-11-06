Chloe Loughnan hamile mi, Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan evli mi, eşi kim?

Chloe Loughnan, erkek bebek beklediğini duyurdu. Mimar Fergus Hennessy ile birlikteliğini sürdüren ünlü model, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. İşte Chloe Loughnan'ın hamileliği ve özel hayatına dair bilinenler.

Evet, Chloe Loughnan hamile. Ünlü model, hamile olduğunu Ağustos 2026'da açıklamıştı. Anne olmak için geri sayıma başlayan Loughnan, karnının iyice belirginleştiği yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

CHLOE LOUGHNAN'IN BEBEĞİ KIZ MI, ERKEK Mİ?

Chloe Loughnan, erkek bebek bekliyor. Ünlü model, yeni fotoğraflarının yer aldığı paylaşımında "Bizim minik prens geliyor" ifadelerini kullanarak bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

CHLOE LOUGHNAN EVLİ Mİ?

Chloe Loughnan, mimar Fergus Hennessy ile birlikte. Hennessy, 2023 yılında Loughnan'a evlilik teklif etti ve ünlü model bu teklifi kabul etti. Çiftin evlendiğine dair kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.

CHLOE LOUGHNAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Chloe Loughnan'ın hayatındaki isim, mimar Fergus Hennessy. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra Hennessy ile yeni bir ilişkiye başlayan Loughnan, sevgilisinin 2023 yılında yaptığı evlilik teklifini kabul etmişti. Çift, ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.

SERDAR ORTAÇ İLE NE ZAMAN EVLENDİ, NE ZAMAN BOŞANDI?

Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendi. Çiftin evliliği 2019 yılında boşanmayla sona erdi.

SERDAR ORTAÇ ÇOCUK İSTEMİŞTİ

Loughnan'ın bebek haberi, eski eşi Serdar Ortaç'ın yıllar önce yaptığı açıklamaları da yeniden akıllara getirdi. Ortaç, evlilikleri döneminde baba olmak istediğini ancak bu isteğinin gerçekleşmediğini anlatmıştı. Ünlü şarkıcı, o dönem eşinin çocuk sahibi olma konusunda kendisine sürekli bir sonraki yılı işaret ettiğini söylemişti.