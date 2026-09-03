Haberler

ChatGPT çöktü mü? Yapay zeka OpenAI ChatGPT sorun mu var, neden açılmıyor 3 Eylül Perşembe?

ChatGPT çöktü mü? Yapay zeka OpenAI ChatGPT sorun mu var, neden açılmıyor 3 Eylül Perşembe?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yapay zeka asistanı ChatGPT'de yaşanan bir erişim sorunuyla gündeme geldi. Platformda gözlemlenen bu teknik aksaklık, kullanıcıların "ChatGPT çöktü mü?" ve "Hizmet ne zaman normale dönecek?" gibi soruları sormasına neden oldu. Yaşanan bu kısa süreli kesinti, kullanıcıların platformla olan etkileşimini olumsuz etkiledi.

"ChatGPT çöktü mü?" ve "Hizmet ne zaman normale dönecek?" gibi soruları mçeşitli forum platformlarında konuyu tartışmaya başlamasıyla kısa sürede daha görünür hale geldi. Bu süreçte, kullanıcıların en çok merak ettiği başlıklar; sorunun kaynağı, çözüm için ne gibi adımlar atıldığı ve sistemin tam olarak ne zaman istikrara kavuşacağı oldu.

CHATGPT'DE YAŞANAN ERİŞİM SORUNLARININ NEDENİ

Chatgpt'yi kullanan birçok kullanıcı, platforma erişimde sorunlar yaşadığını bildirdi. Mesaj göndermede ve sohbet başlatmada karşılaşılan hatalar, kullanıcıların aklına hizmetin çöküp çökmediği sorusunu getirdi.

YOĞUN TRAFİK VE SİSTEM YÜKÜ ANA ETKEN

Teknik aksaklıkların temel sebebi olarak, platforma yönelik yoğun talep ve sistem üzerindeki aşırı yük gösteriliyor. Sunucuların bu yükü kaldırmakta zorlandığı anlar, erişim problemlerine yol açabiliyor.

SORUN NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

OpenAI'nın benzer teknik sorunları genellikle birkaç saat içinde gidermeyi başardığı biliniyor. Yapılan açıklamalara göre, sistemin büyük bir bölümü eski haline döndürülmüş durumda. Ancak bazı kullanıcılar için ara sıra gecikmeler veya kesintiler yaşanmaya devam edebiliyor. Tam ve kesintisiz erişimin kısa süre içinde sağlanması bekleniyor.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltı

Eski bakanın ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltında
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Silivri'deki gemi kazasında ilk rapor: Kaptan uyuyordu, dümende...
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

Ahmet Davutoğlu ifadeye çağrıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü

Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık dev için yolun sonu göründü
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı

Bir isim kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Dorgeles Nene'nin ev haline beğeni yağdı

Fener taraftarını mest eden kare!
Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Marmara'da sıra dışı misafir! Masallar diyarından gelmiş gibi
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi

Yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku