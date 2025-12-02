ChatGPT çöktü mü? Yapay zeka OpenAI ChatGPT sorun mu var 2 Aralık Salı?

Bu beklenmedik teknik aksaklık, platform kullanıcılarının ani bir duraksama ile karşılaşmasına neden oldu ve internet ortamında hızla "Chatgpt hizmet dışı mı?" veya "Sistem ne zaman eski haline dönecek?" gibi soruların yayılmasına yol açtı. Kısa süreliğine de olsa yaşanan bu sistem kesintisi, platformun sunduğu hizmetlere erişimi ciddi şekilde sekteye uğrattı. Yapay zeka OpenAI ChatGPT sorun mu var 2 Aralık Salı?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

Teknik aksaklıkların ortaya çıkmasındaki ana neden, platforma yönelen talebin yoğunluğu ve sunucular üzerindeki kapasiteyi aşan yüktür.

Sistemlerin anlık olarak bu devasa kullanıcı akışını yönetmekte zorlandığı dönemler, doğrudan erişim sorunlarına ve kullanıcı deneyiminin bozulmasına yol açmaktadır. Bu durum, sunucuların dayanıklılık sınırlarını zorlamaktadır.

NE ZAMAN DÜZELECEK?

OpenAI'ın geçmiş tecrübeleri, benzer teknik zorlukların genellikle kısa bir zaman diliminde (çoğunlukla birkaç saat) giderilebildiğini göstermektedir.

Yetkililerce yapılan son bilgilendirmelere göre, sistemin büyük bir kısmı operasyonel hale getirilmiş durumdadır. Bununla birlikte, az sayıda kullanıcı için zaman zaman bağlantı gecikmeleri veya kısmi kesintiler yaşanabilmektedir. Tamamen kesintisiz ve sorunsuz erişimin çok yakın zamanda sağlanacağı öngörülmektedir.

Hata raporu:

downdetector.tr