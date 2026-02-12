Son dönemde televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Ceyhun Mengiroğlu, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, finansal iddialar ve hukuki süreçlerle de gündeme gelmeye başladı. Yasak Elma, İkimizin Sırrı ve Maria gibi popüler dizilerdeki performansıyla tanınan Ceyhun Mengiroğlu kimdir? Ceyhun Mengiroğlu dolandırıcılık olayı nedir, hakkında neden yakalama kararı çıkartıldı? Detaylar...

CEYHUN MENGİROĞLU KİMDİR?

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ceyhun Mengiroğlu, Türk televizyonunun sevilen oyuncularından biridir. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında Adı Mutluluk dizisiyle adım atan Mengiroğlu, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Daha sonra sırasıyla Paramparça, Payitaht: Abdülhamit, Maria, Mustafa ve İkimizin Sırrı dizilerinde rol aldı. Özellikle Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ekin karakteri ile geniş bir izleyici kitlesi kazandı.

Ceyhun Mengiroğlu, ekran başarısının yanı sıra sosyal hayatıyla da sıkça gündeme gelmiş ve genç yaşına rağmen projelerdeki performansıyla adından söz ettirmiştir. Ancak son dönemde adını oyunculuk kariyerinden çok finansal iddialarla duyurmaya başlamıştır.

CEYHUN MENGİROĞLU DOLANDIRICILIK OLAYI NEDİR?

Son dönemde Ceyhun Mengiroğlu, Türkiye'deki banka ve iş çevrelerinden aldığı borçlarla gündeme gelmiştir. İddialara göre, oyuncunun toplam borcu yaklaşık 15 milyon TL civarındadır. Borçlarını ödemediği öne sürülen Mengiroğlu, yaz aylarında eşiyle birlikte Bali'ye yerleştiği belirtilmiştir.

Alacaklılar, Mengiroğlu'ndan uzun süredir yanıt alamadıklarını ve eski telefon hattının kullanılmadığını ifade ederek, şikayetlerini savcılığa taşımıştır. Bu süreçte birçok kişi, Mengiroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Dolayısıyla dolandırıcılık iddiaları, sadece basit bir borç meselesi olarak kalmayıp hukuki boyut kazanmıştır.

CEYHUN MENGİROĞLU HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI?

İddialara göre, Ceyhun Mengiroğlu hakkında yakalama kararı, borç ve alacak anlaşmazlıklarının hukuki boyuta taşınması sonucu çıkartılmıştır.