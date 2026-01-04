Ceyda Kasabalı, televizyon ve sinema dünyasında dikkat çeken isimlerden biri. Peki, 39 yaşındaki bu başarılı oyuncu ve YouTuber aslen nereli? Kariyerine nasıl başladı, hangi projelerde rol aldı? Detaylar merak konusu. Peki, Ceyda Kasabalı kimdir? Ceyda Kasabalı kaç yaşında, nereli?

CEYDA KASABALI KİMDİR?

Ceyda Kasabalı, 3 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncu, sunucu ve YouTuber'dır. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır.

2011 yılında Babam Sağolsun dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmış ve sonraki yıllarda Avrupa Avrupa, Yılanların Öcü, Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu gibi diziler ile Biz Size Döneriz, Organik Aşk Hikayeleri, Damat Takımı, Fazla Şaapma gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

2016 yılında oyuncu Fırat Albayram ile evlenmiş ve eşiyle birlikte "Noluyo Ya?" isimli YouTube kanalında içerikler üretmeye başlamıştır.

CEYDA KASABALI KAÇ YAŞINDA?

Ceyda Kasabalı, 3 Ocak 1987 doğumlu olduğuna göre 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

CEYDA KASABALI NERELİ?

Ceyda Kasabalı, İstanbul doğumludur.

CEYDA KASABALI'NIN KARİYERİ